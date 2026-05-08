Mỹ phê chuẩn thương vụ bán vũ khí trị giá 25,8 tỷ USD cho các nước Trung Đông

Theo hãng tin Bloomberg, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phê chuẩn việc bán hàng trăm tên lửa đánh chặn phòng không cùng nhiều loại vũ khí khác cho các đối tác Trung Đông, với tổng giá trị lên tới 25,8 tỷ USD, cao gấp ba lần mức được chính quyền Mỹ công bố khi thông báo các thỏa thuận này vào tuần trước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phê chuẩn việc bán hàng trăm tên lửa đánh chặn phòng không cùng nhiều loại vũ khí khác cho các đối tác Trung Đông, với tổng giá trị lên tới 25,8 tỷ USD, cao gấp ba lần mức được chính quyền Mỹ công bố khi thông báo các thỏa thuận này vào tuần trước. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio đã ký phê chuẩn khẩn cấp các thương vụ vào ngày 1/5 dành cho Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar và United Arab Emirates. Một trợ lý Quốc hội Mỹ cũng xác nhận các nghị sĩ đã được thông báo về quyết định này.

Cuối tuần trước, chính quyền Mỹ thông báo phê chuẩn nhanh các thương vụ bán vũ khí trị giá 8,6 tỷ USD nhưng không đề cập Bahrain. Sự chênh lệch giữa hai con số xuất phát từ quy định quản lý, khi chính quyền Mỹ coi đây là các điều chỉnh đối với những phê chuẩn trước đó thay vì các thương vụ mới hoàn toàn. Tổng giá trị đầy đủ dự kiến sẽ được công bố trong hồ sơ Quốc hội Mỹ khi cơ quan này họp trở lại vào tuần tới.

Tổng giá trị các thương vụ cho thấy cam kết của chính quyền Mỹ đối với các đồng minh tại khu vực, trong bối cảnh các nước này phải đối mặt với các cuộc tấn công từ Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran hôm 28/2.

Tuy nhiên, quy mô lớn của các hợp đồng cùng tốc độ sản xuất vũ khí tương đối chậm của Mỹ cũng làm dấy lên câu hỏi về thời điểm các nước đối tác thực sự nhận được số đạn dược và tên lửa nói trên.

Quyết định phê chuẩn khẩn cấp của ông Rubio giúp bỏ qua thời gian xem xét của Quốc hội Mỹ, vốn kéo dài 15 ngày đối với Israel và 30 ngày đối với các quốc gia còn lại. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa các nước sẽ sớm nhận được vũ khí.

Bà Elaine McCusker, hiện làm việc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho rằng chỉ khi Mỹ có sẵn vũ khí trong kho thì thời gian bàn giao mới có thể rút xuống còn khoảng 2-3 năm, và đây vẫn là kịch bản lạc quan. Theo bà, các hệ thống mới khó có thể được cung cấp kịp thời cho cuộc xung đột hiện nay.

Tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE hiện đang được Lục quân Mỹ và 16 quốc gia đối tác sử dụng. Ảnh: Lockheed Martin.

Các quốc gia vùng Vịnh đang tìm mua hai loại tên lửa đánh chặn chủ lực gồm Patriot GEM-T và Patriot PAC-3 MSE. Nhu cầu mua lớn khiến số lượng đặt hàng tương đương nhiều năm sản xuất của Mỹ, trong khi kho dự trữ tên lửa của Washington đã giảm mạnh sau các đợt đáp trả quyết liệt của Iran tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ, Lầu Năm Góc, cùng các tập đoàn Lockheed Martin và RTX Corporation hiện chưa đưa ra bình luận về thời điểm bàn giao số vũ khí trên.

Thanh Vân

Nguồn: Bloomberg.