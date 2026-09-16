Nga, Trung kêu gọi ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian

Nga và Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian, sau khi Mỹ lần đầu công khai xác nhận đã triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo Trái Đất.

Tin liên quan: CSTO kêu gọi ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ

Ngày 15/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink về việc Washington sở hữu vũ khí trên quỹ đạo cho thấy sự cần thiết phải thúc đẩy các sáng kiến đa phương nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Theo bà Zakharova, Nga trong nhiều năm qua đã cảnh báo cộng đồng quốc tế về những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế từ xu hướng quân sự hóa không gian. Moskva cho rằng cần sớm triển khai các biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong lĩnh vực này.

Bà Zakharova cũng cho biết Nga đã đề xuất một số nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy mục tiêu ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian. Các sáng kiến này bao gồm những biện pháp thực tế tiếp theo, cam kết không triển khai vũ khí vào không gian trước, cũng như tăng cường tính minh bạch và xây dựng lòng tin trong các hoạt động ngoài không gian.

Cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh lập trường của Nga rằng không gian cần được duy trì trong tình trạng không có bất kỳ loại vũ khí nào. Ông cho biết Moskva kỳ vọng cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu phi quân sự hóa hoàn toàn không gian.

Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về diễn biến này. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Quách Gia Côn ngày 15/9 cảnh báo không nên biến không gian thành “chiến trường” và phản đối việc biến không gian thành một lĩnh vực chạy đua vũ trang. Bắc Kinh kêu gọi Washington ngừng mở rộng năng lực quân sự và chuẩn bị cho xung đột trong không gian.

Trước đó, ngày 14/9, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết Mỹ hiện đã triển khai các “vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo”, với mục đích bảo vệ lực lượng Mỹ trước các hành động thù địch. Tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị thường niên về Không quân, Vũ trụ và Không gian mạng tổ chức ở bang Maryland. Đây là lần đầu một quan chức cấp cao Mỹ công khai xác nhận sự tồn tại của các vũ khí loại này trên quỹ đạo.

Vân Bình