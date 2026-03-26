Mỹ không công bố báo cáo bố trí lực lượng toàn cầu, gây quan ngại trong Quốc hội và đồng minh

Ngày 25/3 Lầu Năm Góc dự kiến sẽ không công bố báo cáo Đánh giá Bố trí Lực lượng Toàn cầu trong nhiệm kỳ hiện nay, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ tài liệu quan trọng này không được phát hành. Quyết định trên đang làm dấy lên quan ngại tại Quốc hội Mỹ và trong các nước đồng minh, vốn dựa vào báo cáo để định hướng ngân sách và đánh giá chính sách quân sự của Washington.

Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Quân đội bằng một cuộc diễu hành trên Quảng trường Quốc gia ở Washington. Ảnh: Images/AFP

Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, NATO và nhà ngoại giao châu Âu, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng các định hướng chiến lược đã được thể hiện trong những tài liệu hiện có, trong đó nhấn mạnh sự chuyển hướng chú ý sang khu vực Tây Bán cầu. Thay vì công bố báo cáo chính thức, Lầu Năm Góc dự kiến tăng cường trao đổi không chính thức với các đối tác.

Truyền thống trước đây cho thấy báo cáo này thường được công bố sớm trong nhiệm kỳ, nhằm xác định ưu tiên quân sự và kế hoạch triển khai lực lượng của Bộ Quốc phòng Mỹ trên toàn cầu. Việc không tiếp tục thông lệ được cho là phản ánh cách tiếp cận độc lập hơn trong hoạch định chính sách.

Một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc thiếu thông tin. Thượng nghị sĩ Jack Reed cho rằng việc không có báo cáo có thể cho thấy thiếu định hướng rõ ràng, trong khi Thượng nghị sĩ Jim Banks nhận định điều này sẽ ảnh hưởng đến công tác lập pháp và giám sát quốc phòng.

Các đồng minh NATO cũng nhấn mạnh nhu cầu về tính dự đoán trong chính sách quân sự của Mỹ. Một quan chức NATO cho biết các nước châu Âu đang tăng cường năng lực tự đảm bảo an ninh, song vẫn cần sự rõ ràng từ phía Washington để điều phối kế hoạch dài hạn.

Quân đội Mỹ. Ảnh: U.S. Army

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi đầy đủ với Quốc hội và các đối tác, đồng thời tập trung triển khai các định hướng trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia.

Báo cáo gần nhất được công bố năm 2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden, trong đó dự báo Mỹ sẽ tăng cường chú trọng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các diễn biến quốc tế sau đó đã nhanh chóng làm thay đổi môi trường an ninh, cho thấy thách thức trong việc duy trì tính cập nhật của các tài liệu chiến lược. Giới quan sát cho rằng việc thiếu một văn bản chính thức có thể làm gia tăng lo ngại về những điều chỉnh chính sách bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu tiếp tục biến động phức tạp.

Lê Hà.

Nguồn: Politico