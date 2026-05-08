EU đạt thỏa thuận nới lỏng một số quy định về trí tuệ nhân tạo

Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận điều chỉnh Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó lùi thời điểm áp dụng các quy định đối với hệ thống AI có rủi ro cao thêm hơn một năm, đánh dấu bước nới lỏng đáng kể đầu tiên trong chính sách quản lý công nghệ của khối.

EU đạt thỏa thuận nới lỏng một số quy định về trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên nhất trí vào ngày 7/5, các quy định đối với AI rủi ro cao sẽ được hoãn triển khai đến tháng 12/2027 thay vì có hiệu lực từ tháng 8 năm nay như kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, EU cũng quyết định miễn trừ phần lớn các ứng dụng AI trong lĩnh vực công nghiệp khỏi phạm vi điều chỉnh trực tiếp của đạo luật. Đây được xem là thắng lợi lớn của Đức sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng nhiều quan chức Berlin thúc đẩy nới lỏng quy định nhằm bảo đảm khả năng cạnh tranh cho các tập đoàn công nghệ và công nghiệp như Siemens hay Bosch.

Các doanh nghiệp ứng dụng AI trong công nghiệp sẽ chỉ phải tuân thủ các quy định hiện hành về máy móc thay vì đồng thời chịu thêm các yêu cầu riêng theo Đạo luật AI. Ảnh: Euronews.

Theo thỏa thuận mới, các doanh nghiệp ứng dụng AI trong công nghiệp sẽ chỉ phải tuân thủ các quy định hiện hành về máy móc thay vì đồng thời chịu thêm các yêu cầu riêng theo Đạo luật AI. Tuy nhiên, một số lĩnh vực khác như thiết bị y tế vẫn tiếp tục thuộc phạm vi điều chỉnh của luật mới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, thỏa thuận mới sẽ tạo ra “môi trường đơn giản và thân thiện với đổi mới” cho lĩnh vực AI tại châu Âu, đồng thời vẫn bảo đảm các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với người dân.

Ngoài việc trì hoãn các quy định với AI rủi ro cao, EU cũng cho phép các doanh nghiệp có thêm thời gian để đáp ứng yêu cầu gắn nhãn bản quyền đối với nội dung do AI tạo ra. Tuy nhiên, thời gian gia hạn chỉ kéo dài ba tháng, thay vì sáu tháng như đề xuất trước đó.

Thỏa thuận cũng bổ sung lệnh cấm đối với các hệ thống AI có khả năng tạo video giả mạo đối với những người có thể nhận diện được, sau làn sóng tranh cãi liên quan việc lạm dụng công cụ AI Grok. Các hệ thống AI tạo nội dung khiêu dâm trẻ em cũng bị cấm hoàn toàn. Đạo luật AI của EU chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2024 và được xem là một trong những bộ quy định toàn diện đầu tiên trên thế giới về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khối này đối mặt nhiều chỉ trích từ giới doanh nghiệp và một số chính phủ thành viên vì bị cho là siết chặt quản lý quá sớm, trong khi các đối thủ toàn cầu đang tăng tốc phát triển công nghệ AI.

Thu Uyên

Nguồn: Politico.