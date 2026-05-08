Kịch bản giúp U17 Việt Nam sớm giành vé lịch sử dự World Cup; Aston Villa vào chung kết Europa League sau 44 năm chờ đợi

FIFA ASEAN Cup 2026 mời Trung Quốc, Ấn Độ; Real Madrid đại loạn: Valverde chấn thương sọ não sau vụ ẩu đả với Tchouameni; Crystal Palace lập kỳ tích, tiến vào chung kết Conference League... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (8/5).

FIFA ASEAN Cup 2026 mời Trung Quốc, Ấn Độ

FIFA vừa đưa ra dự thảo tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 với thể thức mới gồm hai hạng đấu, quy tụ 11 đội Đông Nam Á và 3 khách mời: Trung Quốc, Ấn Độ, Hong Kong. Giải đấu dự kiến diễn ra trong 15 ngày vào tháng 9/2026 với tổng tiền thưởng lên tới 4 triệu USD.

Trung Quốc (áo đỏ) vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc tham dự giải đấu.

Sự tham gia của các quốc gia đông dân nhất thế giới giúp giải đấu tiếp cận 44% dân số toàn cầu. Trong khi Ấn Độ đã xác nhận tham dự, Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Việc FIFA trực tiếp điều hành giải đấu được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá khu vực và tạo cơ hội cọ xát chất lượng cho các đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia.

Kịch bản giúp U17 Việt Nam sớm giành vé lịch sử dự World Cup

Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen và việc các đối thủ cạnh tranh chia điểm, U17 Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng C giải U17 châu Á 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lịch sử khi có thể sớm giành vé dự World Cup U17 ngay sau lượt trận thứ hai nếu đánh bại U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới.

U17 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 UAE (Ảnh: AFC).

Khi đó, với 6 điểm tuyệt đối, Việt Nam chắc chắn nằm trong nhóm hai đội đầu bảng. Trong trường hợp không thắng, đội bóng vẫn còn quyền tự quyết ở trận gặp U17 UAE. HLV Roland nhấn mạnh bài học từ những trận hòa đáng tiếc năm trước và yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung tối đa để không bỏ lỡ “thời điểm vàng” này.

Real Madrid đại loạn: Valverde chấn thương sọ não sau vụ ẩu đả với Tchouameni

Nội bộ Real Madrid vừa chấn động trước vụ xô xát nghiêm trọng giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. Căng thẳng bắt nguồn từ những va chạm nảy lửa trên sân tập, dẫn đến cuộc cãi vã trong phòng thay đồ.

Valverde và Tchouameni xung đột với nhau do va chạm trên sân tập.

Hậu quả là Valverde bị trượt ngã, đập đầu vào bàn và được chẩn đoán chấn thương sọ não, buộc phải nghỉ thi đấu ít nhất 10-14 ngày và chắc chắn vắng mặt tại trận El Clasico ngày 11/5.

Sự việc này là minh chứng cho sự sụp đổ hoàn toàn về kỷ luật dưới thời HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa. Không chỉ cặp đôi tiền vệ trên bị kỷ luật, phòng thay đồ “Kền kền trắng” còn chia rẽ sâu sắc khi có ít nhất 6 trụ cột từ chối giao tiếp với HLV.

Giữa tâm bão mâu thuẫn và nguy cơ trắng tay toàn diện, Real Madrid đang đứng trước bờ vực tan vỡ ngay trước thềm cuộc đối đầu sinh tử với đại kình địch Barcelona.

Crystal Palace lập kỳ tích, tiến vào chung kết Conference League

Rạng sáng 8/5, Crystal Palace đã đánh bại Shakhtar Donetsk 2-1 trong trận bán kết lượt về (thắng chung cuộc 5-2) để chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Conference League. Đây là kỳ tích lịch sử khi “Đại bàng xanh” lọt vào chung kết cúp châu Âu ngay trong lần đầu tham dự, điều mà bóng đá Anh mới chỉ chứng kiến hai lần vào thập niên 60.

Crystal Palace cho thấy sức mạnh vượt trội.

Dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner, các bàn thắng của Daniel Munoz và Ismaila Sarr đã khẳng định sức mạnh vượt trội của đại diện thành London. Đối thủ cuối cùng của Palace trong trận chung kết tại Leipzig vào ngày 28/5 tới sẽ là Rayo Vallecano.

Aston Villa vào chung kết Europa League sau 44 năm chờ đợi

Rạng sáng 8/5, Aston Villa đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ khi “nhấn chìm” Nottingham Forest 4-0 trong trận bán kết lượt về (thắng chung cuộc 4-1). Các bàn thắng của Watkins, Buendia và cú đúp của John McGinn đã giúp đội chủ sân Villa Park chính thức góp mặt tại chung kết một giải đấu cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1982.

Emiliano Martinez cùng đồng đội thăng hoa.

Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế “vua Europa League” của HLV Unai Emery khi ông có lần thứ 6 đưa một đội bóng vào chung kết giải đấu này. Đối thủ cuối cùng của Aston Villa sẽ là đại diện nước Đức - Freiburg trong trận chung kết diễn ra rạng sáng ngày 21/5 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

HS