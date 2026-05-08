Ông Trump khẳng định ngừng bắn với Iran vẫn được duy trì sau các cuộc đụng độ tại Vùng Vịnh

Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực, bất chấp các cuộc giao tranh mới bùng phát tại khu vực eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ và Iran đã đấu hỏa lực tại eo biển Hormuz, trong khi Tehran tuyên bố sẽ có “phản ứng mạnh mẽ”. Ảnh: The Republic.

Tổng thống Trump cho biết ba tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bị tấn công khi di chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Tuy nhiên, ông khẳng định các tàu chiến Mỹ không bị hư hại.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Ba tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công dù bị tấn công. Không có thiệt hại nào đối với các tàu khu trục, trong khi phía Iran chịu tổn thất lớn”.

Phát biểu với báo giới sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc và khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân sự hỗn hợp Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công một tàu chở dầu của Iran cùng một tàu khác, đồng thời tiến hành không kích nhằm vào các khu dân cư trên đảo Qeshm và các khu vực ven biển gần eo biển Hormuz.

Các tàu tên lửa của Iran tuần tra tại vùng lãnh hải ở eo biển Hormuz trong thời gian và địa điểm không được công bố. Ảnh: AFP.

Iran đang gia tăng kiểm soát tại eo biển Hormuz khi áp dụng cơ chế quản lý mới đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Theo quy định mới, mọi tàu muốn quá cảnh qua eo biển Hormuz phải cung cấp thông tin chi tiết cho Cơ quan Eo biển Vịnh Persian (PGSA) – cơ quan vừa được Tehran thành lập nhằm quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực. PGSA đã ban hành “Tuyên bố thông tin tàu thuyền”, yêu cầu các phương tiện trước khi đi vào eo biển phải khai báo đầy đủ về chủ sở hữu, quốc tịch thủy thủ đoàn, loại hàng hóa vận chuyển và điểm đến của hành trình.

Các tàu phải gửi thông tin qua thư điện tử và chờ hướng dẫn từ phía Iran trước khi được cấp phép đi qua. Giới chức Tehran cảnh báo việc cung cấp thông tin thiếu chính xác hoặc không đầy đủ có thể dẫn tới các biện pháp xử lý.

Động thái trên được xem là dấu hiệu cho thấy Iran muốn tăng cường và chính thức hóa quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi các hãng vận tải hạn chế đưa tàu vào khu vực Vùng Vịnh nhằm tránh làm gia tăng thương vong cho thủy thủ cũng như hạn chế thêm các tổn thất kinh tế, đồng thời cho biết khoảng 1.500 tàu hàng vẫn đang mắc kẹt ở Vùng Vịnh.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, wion.