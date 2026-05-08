Thiệt hại tại căn cứ Mỹ ở Tây Á có thể vượt xa công bố ban đầu

Báo Washington Post mới đây dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh cho rằng, mức độ thiệt hại tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á sau các cuộc tấn công của Iran có thể lớn hơn đáng kể so với những thông tin Washington công bố trước đó.

Ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy khi khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái, ngày 2/3/2026. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo, các cuộc tập kích của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình và thiết bị quân sự tại nhiều cơ sở của Mỹ trong khu vực. Các mục tiêu bị ảnh hưởng bao gồm doanh trại, nhà chứa máy bay, kho hậu cần và nhiều hạng mục quân sự quan trọng khác.

Phân tích của Washington Post cho thấy hơn một nửa số căn cứ bị tấn công ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự. Những địa điểm được cho là nằm trong phạm vi ảnh hưởng trải rộng tại Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.

Hình ảnh vệ tinh được báo này công bố cũng xác nhận các dấu hiệu hư hại tại Trại Arifjan, căn cứ không quân Ali al-Salem ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Ngoài ra, báo cáo cho biết các cuộc tấn công còn nhằm vào hệ thống radar phòng thủ tên lửa THAAD cùng các thiết bị liên quan tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, cũng như hai cơ sở quân sự của Mỹ tại UAE.

Một cơ sở liên lạc vệ tinh thứ hai tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar cũng được cho là bị đánh trúng. Báo cáo đồng thời đề cập thiệt hại đối với một máy bay chỉ huy cảnh báo sớm E-3 Sentry và một máy bay tiếp dầu tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia.

Máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye thuộc Phi đội Chỉ huy và Kiểm soát Trên không số 124 hạ cánh xuống boong tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) - tàu sân bay lớn nhất thế giới - khi hoạt động tại Địa Trung Hải ngày 12/4/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Washington Post dẫn các nguồn phân tích cho biết hơn 400 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong thời gian xảy ra xung đột. Một số căn cứ quân sự được đánh giá không còn đủ điều kiện hoạt động với công suất bình thường do các rủi ro an ninh và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

Theo nhận định của báo này, trong nhiều năm Mỹ luôn coi mạng lưới căn cứ quân sự tại khu vực Vùng Vịnh là được bảo vệ nghiêm ngặt và có khả năng phòng thủ cao. Tuy nhiên, các dữ liệu hình ảnh vệ tinh và đánh giá mới cho thấy Iran có thể đã xuyên thủng một phần hệ thống phòng thủ và tấn công vào các vị trí quân sự quan trọng của Mỹ tại Tây Á.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin nêu trong báo cáo của Washington Post. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng nếu các đánh giá này được xác nhận, đây có thể là một trong những đợt tấn công gây thiệt hại lớn nhất nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực trong nhiều năm qua.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.