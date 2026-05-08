Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt sức ép lớn sau thất bại bầu cử địa phương

Đảng Lao động cầm quyền của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt sức ép chính trị gia tăng sau khi chịu thất bại nặng nề trong các kết quả ban đầu của cuộc bầu cử địa phương ngày 8/5, chỉ hai năm sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Các kết quả sớm cho thấy, Công đảng mất mạnh sự ủng hộ tại nhiều khu vực từng là thành trì truyền thống ở miền Trung và miền Bắc nước Anh, cũng như một số địa bàn tại London. Trong khi đó, Đảng cánh hữu dân túy Reform UK (Cải cách Vương quốc Anh) do ông Nigel Farage lãnh đạo nổi lên là bên hưởng lợi lớn nhất, giành thêm hơn 300 ghế hội đồng địa phương tại Anh.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra tại 136 hội đồng địa phương ở Anh cùng các nghị viện phân quyền tại Scotland và Wales, được xem là phép thử quan trọng nhất đối với tâm lý cử tri trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2029.

Một số nghị sĩ Công đảng cảnh báo nếu đảng tiếp tục thất thế tại Scotland, đánh mất quyền kiểm soát ở Wales và không giữ được phần lớn khoảng 2.500 ghế hội đồng đang bảo vệ ở Anh, ông Starmer có thể phải đối mặt với áp lực từ chức hoặc công bố lộ trình rời nhiệm sở.

Tuy nhiên, các đồng minh của thủ tướng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ ông. Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cho rằng điều cử tri không mong muốn nhất lúc này là “sự hỗn loạn từ một cuộc đua tranh quyền lãnh đạo”.

Kết quả ban đầu cũng cho thấy xu hướng phân mảnh ngày càng rõ trong hệ thống lưỡng đảng truyền thống của Anh, khi cả Công đảng và Đảng Bảo thủ đều mất phiếu cho Đảng Cải cách Vương quốc Anh và Đảng Xanh, trong khi các đảng dân tộc chủ nghĩa được dự báo thắng lớn tại Scotland và Wales.

Thủ tướng Anh Keir Starmer liên tục đối mặt chỉ trích vì các lần đảo ngược chính sách, thay đổi cố vấn và những tranh cãi trong nội bộ chính phủ.

Thủ tướng Starmer, cựu luật sư từng lên nắm quyền với cam kết mang lại ổn định cho nước Anh sau nhiều năm bất ổn chính trị, thời gian qua liên tục đối mặt chỉ trích vì các lần đảo ngược chính sách, thay đổi cố vấn và những tranh cãi trong nội bộ chính phủ.

Dù vậy, ông Starmer vẫn khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt Công đảng bước vào cuộc bầu cử tiếp theo. Trong lịch sử 125 năm, Công đảng chưa từng thành công trong việc buộc một thủ tướng đương nhiệm của chính mình từ chức.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.