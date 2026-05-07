Tập trung xây dựng môi trường du lịch Thanh Hóa chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, thân thiện

Sáng 7/5, tại phường Sầm Sơn, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các xã, phường gồm: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Hoằng Thanh và Hoằng Tiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm 2026, trọng tâm là phát triển du lịch biển.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu đã nghe lãnh đạo chủ chốt các xã, phường báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương từ đầu năm 2026 đến nay; những thuận lợi, khó khăn, kết quả nổi bật trong phát triển du lịch biển thời gian qua.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Theo đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn, 4 tháng đầu năm 2026 phường Sầm Sơn đón hơn 2,7 triệu lượt khách, tăng 8,1% so với cùng kỳ, đạt 30,8% kế hoạch. Tổng số ngày khách lưu trú đạt trên 5,1 triệu ngày, tăng 8,6% so với cùng kỳ, đạt 27,9% kế hoạch. Doanh thu ước đạt 4.163 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt 21% kế hoạch.

Lãnh đạo phường Nam Sầm Sơn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Tại phường Nam Sầm Sơn, phường Tĩnh Gia, xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến, hoạt động du lịch cũng có nhiều chuyển biến tích cực, từ kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất đến nâng cao chất lượng, đa dạng các sản phẩm du lịch; tuyên truyền, quảng bá thu hút du khách về với địa phương.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Cùng với phát triển du lịch, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh cũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai được chú trọng triển khai theo kế hoạch, yêu cầu đặt ra của tỉnh và Trung ương.

Đại diện các địa phương cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nói chung; đồng thời kiến nghị, đề xuất tỉnh, ngành chức năng tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khơi thông “điểm nghẽn” nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương cho mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh đã phân tích, làm rõ những đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến nhiều vấn đề như: bố trí nguồn lực cho công tác quảng bá xúc tiến du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án du lịch đã, đang được đầu tư tại một số địa phương...; đồng thời gợi mở những giải pháp kết nối, phát triển du lịch ở các địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, an toàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương với nhiều kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong phát triển du lịch. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát, cụ thể hóa các nội dung đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cần cân nhắc những chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn địa phương để triển khai. Cùng với đó, tập trung làm tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh tiềm năng du lịch của Thanh Hóa nói chung, của các xã, phường ven biển nói riêng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị, cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp và các lĩnh vực khác, các xã, phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tĩnh Gia, Hoằng Thanh và Hoằng Tiến cần tập trung nguồn lực cho mục tiêu phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định rõ tiềm năng, lợi thế, những hạn chế, bất cập trong hoạt động du lịch tại địa phương thời gian qua, từ đó rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn - đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững. Đồng chí lưu ý, trong quy hoạch cần chú ý đến không gian hoạt động cộng đồng nhằm tạo không gian du lịch đẹp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân, du khách thập phương.

Đồng chí đề nghị các địa phương nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý du lịch trong giai đoạn mới. Đặc biệt, cùng với việc khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, chấn chỉnh những vi phạm ảnh hưởng đến uy tín du lịch địa phương, các địa phương cần tính toán đến việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để thu hút du khách, tăng thời gian vận hành du lịch và hoạt động của các cơ sở du lịch trong năm.

Đồng chí cũng lưu ý các địa phương phải có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với nhau trong phát triển du lịch để không ngừng phát huy lợi thế của mỗi địa phương. Xây dựng phương án từ năm 2027 sẽ tổ chức chung một chương trình khai mạc du lịch Thanh Hóa, thay vì tổ chức riêng lẻ tại mỗi địa phương như hiện nay.

Ngoài ra, các địa phương cần xác định rõ nhu cầu thị trường, các phân khúc du lịch phù hợp để thu hút nhà đầu tư nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời, tăng cường kết nối các tour, tuyến, điểm du lịch giữa các địa phương; phát huy vai trò của các doanh nghiệp du lịch, các hãng lữ hành, các doanh nghiệp dịch vụ; các hiệp hội du lịch tạo môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Thanh Hóa bằng nhiều hình thức, trên các nền tảng số, tạo sự tiện lợi cho du khách trong quá trình thăm quan, trải nghiệm; đồng thời quan tâm xử lý nghiêm các thông tin tiêu cực, nhất là những thông tin tiêu cực trên không gian mạng. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp du lịch nói riêng.

Song song với nhiệm vụ phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các địa phương quan tâm thực hiện các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, các hoạt động y tế, giáo dục và phát triển khoa học công nghệ theo đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuyển đổi số trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở thật sự vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

