Gặp mặt 22 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 8/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, diễn ra từ ngày 11-13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.138 đại biểu cả nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa có 22 đại biểu, gồm 18 đại biểu chính thức và 4 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đại biểu được tín nhiệm tham dự sự kiện chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội bước vào giai đoạn đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Đại hội là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để phát huy tinh thần làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Chính vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tỉnh Thanh Hóa nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ và bản lĩnh của người đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào các văn kiện của Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; sáng suốt hiệp thương chọn các đại biểu thực sự ưu tú tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong mong muốn, sau Đại hội, các đại biểu tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo của Đại hội; chủ động tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết vào thực tiễn công tác Mặt trận ở cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Phan Nga