Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế: Có thể xả thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol ngày 7/5 cho biết thị trường năng lượng toàn cầu đã bước vào giai đoạn biến động, và nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp diễn, IEA sẽ tiếp tục giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược.

Phát biểu tại một hội nghị về tăng trưởng kinh tế Canada trong ngày, ông Birol nói: “Từ khóa của thị trường hiện nay là ‘biến động’. Vì vậy, an ninh dầu mỏ sẽ tiếp tục là một vấn đề cốt lõi.” Ông Birol cho biết, do xung đột tại Trung Đông kéo dài khiến nguồn cung hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn, thị trường năng lượng đang bước vào “vùng nước sâu”. Ngay cả khi chiến sự kết thúc, quá trình khôi phục nguồn cung cũng có thể diễn ra chậm chạp. Nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung không được cải thiện, IEA đã sẵn sàng tung thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường.

Trong chuyến thăm Canada, ông Birol đã gặp Thủ tướng Canada Mark Carney cùng các quan chức chính phủ khác tại Ottawa để thảo luận các biện pháp ứng phó khủng hoảng năng lượng, trọng tâm là tác động từ tình trạng “tắc nghẽn” tại Eo biển Hormuz. Trong cuộc gặp, Tổng Giám đốc IEA kêu gọi Canada - nước sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới tìm kiếm thêm các thị trường mới cho sản lượng dầu của mình, đồng thời cho rằng các quốc gia đang tìm kiếm đối tác năng lượng mới sau cuộc chiến với Iran nhiều khả năng sẽ xem Canada là một lựa chọn “hiển nhiên”.

Những phát biểu của ông Birol được đưa ra trong bối cảnh giá dầu Brent giao sau biến động mạnh trong khoảng từ 96 USD đến hơn 102 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 7/5, sau các thông tin trái chiều về khả năng đạt được một thỏa thuận ngắn hạn nhằm chấm dứt chiến sự và có thể mở lại Eo biển Hormuz - điểm nghẽn thương mại quan trọng đã gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai.

Cho đến nay, IEA đã giải phóng 20% ​​lượng dầu dự trữ hiện có nhằm mục đích giảm thiểu tình trạng giá dầu tăng cao. Ngày 11/3, IEA thông báo 32 quốc gia thành viên đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm ứng phó tình trạng nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt do xung đột tại Trung Đông. Đây là đợt phối hợp xả kho dự trữ dầu lớn nhất từ trước tới nay của IEA.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.