Các thành viên NATO phản ứng trái chiều sau sự cố UAV Ukraine xâm nhập không phận

Một loạt vụ máy bay không người lái (UAV) nghi của Ukraine xâm nhập không phận các nước thành viên NATO đang làm lộ rõ khác biệt trong cách tiếp cận của một số quốc gia châu Âu đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: RT.

Giới chức Latvia cho biết hai UAV đã xâm nhập không phận nước này rạng sáng 7/5. Một chiếc hiện vẫn mất dấu, trong khi chiếc còn lại rơi gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40km, gây hỏa hoạn tại khu vực chứa nhiên liệu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho rằng, không nên quy trách nhiệm cho Kiev về các sự cố như vậy. Theo ông, Ukraine có quyền tự vệ và những vụ việc liên quan đến máy bay hoặc UAV nước ngoài xâm nhập không phận Latvia sẽ còn tiếp diễn nếu xung đột chưa được giải quyết.

Ông Spruds đồng thời cho rằng, nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tình hình an ninh khu vực hiện nay, đồng thời khẳng định Riga tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Trong khi đó, Phần Lan đưa ra phản ứng cứng rắn hơn. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết, Helsinki đã bày tỏ quan điểm trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng, việc UAV Ukraine xâm phạm không phận Phần Lan là “không thể chấp nhận được”, dù nước này vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Kiev.

Theo truyền thông Nga, thời gian gần đây một số quốc gia NATO giáp Nga liên tiếp ghi nhận các vụ UAV Ukraine bay lạc hoặc rơi trên lãnh thổ của mình trong quá trình hướng tới các mục tiêu bên trong nước Nga.

Những người lính Ukraine điều khiển UAV. Ảnh: Euronews.

Các vụ việc được cho là gia tăng từ cuối tháng 3, khi Ukraine đẩy mạnh các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng xuất khẩu dầu của Nga tại khu vực Biển Baltic. Lithuania, Latvia, Estonia và Phần Lan - nằm trên hướng bay từ Ukraine tới vùng Leningrad của Nga - đều đã ghi nhận các sự cố liên quan UAV.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần cáo buộc một số nước NATO ngầm cho phép Ukraine sử dụng không phận hoặc khu vực lân cận để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc nước này.

Giới quan sát nhận định các vụ UAV xâm nhập đang đặt ra thách thức mới đối với NATO, khi liên minh quân sự này vừa muốn duy trì ủng hộ Ukraine, vừa phải bảo đảm an ninh không phận và tránh nguy cơ căng thẳng lan rộng sang lãnh thổ các nước thành viên.

Thu Uyên

Nguồn: RT