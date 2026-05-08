Tòa án Mỹ giáng đòn mới vào chính sách thuế quan của ông Trump

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày 7/5 đã ra phán quyết bất lợi đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi cho rằng, mức thuế tạm thời 10% áp dụng trên phạm vi toàn cầu của chính quyền Mỹ không phù hợp với quy định trong Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, tòa án chỉ quyết định đình chỉ áp dụng mức thuế này đối với hai doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân và bang Washington.

Toàn cảnh cảng container Pacific tại Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo phán quyết với tỷ lệ 2-1, các mức thuế nói trên vẫn tiếp tục được áp dụng đối với phần lớn nhà nhập khẩu khác trong thời gian chờ xem xét kháng cáo từ chính quyền Mỹ. Các mức thuế này dự kiến hết hiệu lực vào tháng 7 tới.

Tòa án cho rằng việc chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp thuế là chưa phù hợp với mục đích của quy định pháp luật này. Tuy nhiên, một trong ba thẩm phán nhận định còn quá sớm để đưa ra phán quyết hoàn toàn có lợi cho phía nguyên đơn.

Dù chỉ liên quan tới gói thuế dự kiến hết hiệu lực trong khoảng hai tháng tới, phán quyết trên được đánh giá là trở ngại mới đối với chiến lược thuế quan của Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông chuẩn bị có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần tới nhằm thảo luận các vấn đề thương mại song phương.

Đây cũng là diễn biến pháp lý đáng chú ý tiếp theo sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi đầu năm bác bỏ các mức thuế diện rộng mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt trước đó theo luật về tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Phản ứng trước phán quyết mới, Tổng thống Trump chỉ trích quyết định của tòa án và cho rằng đây là phán quyết mang động cơ chính trị. Ông đồng thời khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp thuế quan thông qua những cơ sở pháp lý khác.

Theo giới chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump vẫn có kế hoạch khôi phục các mức thuế diện rộng đối với các đối tác thương mại lớn thông qua Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - cơ chế cho phép Washington áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị coi là thương mại không công bằng. Hiện Mỹ đang tiến hành ba cuộc điều tra theo Điều 301 và dự kiến hoàn tất trong tháng 7.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.