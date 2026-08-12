Mỹ khẳng định đàm phán Israel - Lebanon vẫn tiến triển tích cực

Mỹ cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon do Washington làm trung gian sẽ diễn ra tại Rome (Italy) vào đầu tháng 9, tập trung xây dựng lộ trình mở rộng các khu vực thí điểm, hướng tới việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon.

Các nhà ngoại giao tham gia cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì tại Washington ngày 23/6/2026. Ảnh: Đại sứ quán Israel cung cấp.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/8 cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon sẽ được tổ chức tại Rome vào đầu tháng 9. Quan chức này đánh giá tiến trình đàm phán đang đi theo “hướng tích cực”, dù vòng đàm phán hồi tuần trước gặp một số trở ngại.

Theo quan chức trên, các cuộc trao đổi chính trị sẽ được nối lại tại Rome, trong khi các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra tại Beirut, Jerusalem và Washington trong thời gian chuẩn bị cho vòng đàm phán mới.

Vòng đàm phán hồi tuần trước kết thúc sớm vào ngày thứ hai, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah gia tăng tại miền Nam Lebanon. Beirut cũng bày tỏ quan ngại về tiến độ rút quân của Israel, trong khi Israel cho rằng cần hoàn tất việc xác minh quá trình giải giáp Hezbollah trước khi tiếp tục rút lực lượng.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá 3 ngày đàm phán là “mang tính xây dựng”, đồng thời cho biết các bên đã đạt được những thống nhất về các tiêu chí xác minh một khu vực đã được giải phóng khỏi cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Đây được xem là điều kiện để mở rộng các “khu vực thí điểm” tiếp theo.

Theo khuôn khổ thỏa thuận đạt được hồi tháng 6, Israel và Lebanon nhất trí về việc giải giáp Hezbollah, từng bước rút lực lượng Israel khỏi miền Nam Lebanon và triển khai quân đội Lebanon tới khu vực này. Trước mắt, các bên thực hiện tại một số khu vực thí điểm, sau đó mở rộng dần cho đến khi Israel hoàn tất việc rút quân khỏi miền Nam Lebanon.

Xe của Israel di chuyển trên một tuyến đường gần thị trấn Kiryat Shmona ở miền Bắc nước này, sát biên giới Lebanon. Ảnh: AFP.

Hiện đã có 2 khu vực thí điểm được thiết lập. Tại vòng đàm phán sắp tới, Lebanon dự kiến trình các lộ trình chi tiết nhằm bảo đảm an ninh tại những khu vực mới khi cơ chế này được mở rộng.

Washington cho biết một vấn đề quan trọng cần giải quyết là xác định bên chịu trách nhiệm xác minh hoạt động rà phá và kiểm soát của quân đội Lebanon. Israel và Lebanon cũng chưa thống nhất danh sách các quốc gia tham gia ủy ban quốc tế có nhiệm vụ xác nhận các khu vực thí điểm đã được phi quân sự hóa hoàn toàn.

Mỹ thừa nhận tiến trình vẫn đối mặt nhiều trở ngại, trong đó có sức ép chính trị trong nước đối với cả Israel và Lebanon, đồng thời cáo buộc Hezbollah tìm cách phá hoại tiến trình. Tuy nhiên, Washington cho rằng việc các bên duy trì tiếp xúc trực tiếp và đưa ra các phương án giải quyết là dấu hiệu cho thấy tiến trình đang có chuyển biến tích cực.

Thanh Hằng

Nguồn: Times of Israel.