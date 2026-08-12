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Lầu Năm Góc: 153 dân thường thiệt mạng do không kích tại Yemen

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo gửi lên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức thừa nhận các đợt không kích của quân đội nước này nhắm vào lực lượng Houthi tại Yemen trong năm 2025 đã làm 153 dân thường thiệt mạng và 243 người khác bị thương.

Lầu Năm Góc: 153 dân thường thiệt mạng do không kích tại Yemen

Theo báo cáo gửi lên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức thừa nhận các đợt không kích của quân đội nước này nhắm vào lực lượng Houthi tại Yemen trong năm 2025 đã làm 153 dân thường thiệt mạng và 243 người khác bị thương.

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Lầu Năm Góc: 153 dân thường thiệt mạng do không kích tại Yemen

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận các cuộc không kích nhằm Houthi tại Yemen năm 2025 khiến 153 dân thường thiệt mạng. Ảnh: Al jazeera.

Báo cáo giải trình dài 12 trang do Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Colby Jenkins ký trình xác nhận, các thương vong trên xuất phát từ 3 đợt tấn công thuộc “Chiến dịch Rough Rider”. Đây là chiến dịch không kích do Tổng thống Donald Trump phê chuẩn hồi tháng 3/2025 nhằm đáp trả việc Houthi gia tăng tập kích tàu thương mại trên Biển Đỏ.

Tất cả các vụ thương vong nghiêm trọng ghi nhận trong báo cáo đều diễn ra trong tháng 4/2025. Cuộc không kích đầu tiên diễn ra ngày 6/4 tại một khu dân cư ở thủ đô Sanaa khiến 5 dân thường thiệt mạng và 25 người bị thương.

Đến ngày 17/4, trận không kích tại khu vực cảng Ras Isa gây hậu quả nặng nề nhất khi làm 80 dân thường tử vong và 171 người bị thương, khiến Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phải lên tiếng kêu gọi điều tra vụ việc như một tội ác chiến tranh.

Cuối cùng, đợt tấn công ngày 28/4 gần Saada đã cướp đi sinh mạng của 47 người và làm 68 người bị thương, trong đó có nhiều người di cư châu Phi đang bị giữ tại một trung tâm giam giữ.

Ngoài 3 vụ việc trên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đang tiếp tục thẩm tra 15 sự cố khác có nguy cơ gây thương vong cho người dân trong chiến dịch tại Yemen. Dù Lầu Năm Góc khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật chiến tranh và nỗ lực hạn chế tối đa thiệt hại cho dân thường, dữ liệu độc lập từ tổ chức phi chính phủ Yemen Data Project ước tính số dân thường thiệt mạng thực tế có thể lên tới ít nhất 238 người, trong đó có 24 trẻ em.

Lầu Năm Góc: 153 dân thường thiệt mạng do không kích tại Yemen

Hiện trường vụ không kích được cho là do Mỹ thực hiện ở Yemen. Ảnh: WSJ.

Đáng chú ý, báo cáo trên được trình lên Quốc hội đúng vào thời điểm nhân sự và ngân sách của Trung tâm Bảo vệ Dân thường (CPCE) thuộc Lầu Năm Góc bị cắt giảm mạnh từ 40 nhân viên xuống chỉ còn 9 người vào cuối năm tài chính 2025.

Dự kiến trong vài tháng tới, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục trình Quốc hội báo cáo thường niên đầy đủ về tình hình thương vong dân thường do các hoạt động quân sự của Mỹ gây ra trên toàn cầu trong năm 2025.

Thanh Giang

Nguồn: The Hill, AA, Reuters.

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    Chiến dịch tỷ đô của Mỹ gặp khó trước tên lửa Houthi

    Hơn 3 tuần sau chiến dịch không kích liên tục của Mỹ nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen, một thực tế phũ phàng xuất hiện: các cuộc không kích, gây thiệt hại cho người nộp thuế gần 1 tỷ đô la, đã không làm suy yếu khả năng đe dọa lực lượng hải quân Mỹ và hoạt động vận chuyển quốc tế của nhóm này ở Biển Đỏ.

Từ khóa:

#Yemen #Lầu năm góc #Bộ quốc phòng mỹ #Tổng thống donald trump #Bộ trưởng quốc phòng #Houthi #Chiến dịch

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