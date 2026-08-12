Lá chắn tên lửa “Vòm Vàng” vượt qua thử nghiệm đầu tiên, chuẩn bị thử nghiệm trên không gian

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Chương trình lá chắn tên lửa “ Vòm Vàng” của Mỹ đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu, mở đường cho 12 công ty tham gia chương trình bước vào giai đoạn kiểm chứng công nghệ trên không gian. Đây là tín hiệu tiến triển sớm trong việc xây dựng công nghệ phòng thủ mang tính thử nghiệm này.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington về chương trình lá chắn tên lửa “ Vòm Vàng”. Ảnh AP.

Theo Tướng Michael Guetlein, quan chức Lực lượng Vũ trụ Mỹ phụ trách chương trình, cả 12 công ty đều đã vượt qua các cuộc thử nghiệm ban đầu và sẽ phải tiếp tục chứng minh công nghệ của mình có thể hoạt động trong môi trường không gian. Một số thử nghiệm ban đầu tập trung vào khả năng truyền dữ liệu từ các cảm biến tới tên lửa đánh chặn, cũng như kiểm tra hệ thống động lực của các phương tiện không gian.

Tháng 4 vừa qua, Lực lượng Vũ trụ Mỹ đã trao hợp đồng cho 12 công ty, trong đó có RTX, Anduril và Lockheed Martin, để phát triển các vệ tinh có khả năng mang vũ khí nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo – loại tên lửa tầm xa có thể mang đầu đạn. Chính quyền Mỹ hiện đã cam kết khoảng 3,2 tỷ USD cho chương trình, trong khi các hợp đồng tiếp theo có thể trị giá hàng chục tỷ USD.

“Vòm Vàng” là hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng được Mỹ lên kế hoạch xây dựng, nhằm phát hiện và đánh chặn các loại tên lửa. Ảnh: NDTV.

Lầu Năm Góc thiết kế chương trình theo mô hình cạnh tranh dựa trên các cột mốc, thay vì phương thức trao hợp đồng truyền thống. Các nhóm phát triển sẽ được cấp kinh phí dựa trên việc hoàn thành từng giai đoạn, gồm thử nghiệm trên mặt đất, 2 cuộc thử nghiệm bay trong không gian và cuối cùng là thử nghiệm đánh chặn.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình là thực hiện một cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa từ không gian, qua đó tìm cách phá hủy tên lửa đối phương ngay từ giai đoạn sớm của quá trình bay, trước khi vũ khí này tiếp cận mục tiêu.

Việc triển khai các hệ thống vũ khí trên quỹ đạo được đánh giá là một trong những thách thức lớn về kỹ thuật quân sự. Đây cũng là điểm khiến “Vòm Vàng” trở thành một trong những chương trình phòng thủ tên lửa trên không gian tham vọng nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Thanh Hằng

Nguồn: Briefs.