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EU, Meta và TikTok tăng cường ngăn tin giả kích động vượt biên

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/8 cho biết đang phối hợp với Meta, TikTok và các tổ chức kiểm chứng thông tin nhằm tăng cường xử lý tin giả có thể kích động vượt biên, sau khi thông tin sai lệch trên mạng bị cho là góp phần dẫn đến làn sóng người di cư đổ vào Ceuta của Tây Ban Nha, khiến khoảng 100 người thiệt mạng.

EU, Meta và TikTok tăng cường ngăn tin giả kích động vượt biên

Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/8 cho biết đang phối hợp với Meta, TikTok và các tổ chức kiểm chứng thông tin nhằm tăng cường xử lý tin giả có thể kích động vượt biên, sau khi thông tin sai lệch trên mạng bị cho là góp phần dẫn đến làn sóng người di cư đổ vào Ceuta của Tây Ban Nha, khiến khoảng 100 người thiệt mạng.

EU, Meta và TikTok tăng cường ngăn tin giả kích động vượt biên

EU, Meta và TikTok tăng cường ngăn tin giả kích động vượt biên. Ảnh: Barlaman Today.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), hai nền tảng đã kích hoạt các quy trình ứng phó khủng hoảng và nhất trí thiết lập cơ chế hợp tác đặc biệt với các tổ chức kiểm chứng thông tin địa phương. Cơ chế này nhằm giúp các nền tảng nhanh chóng nhận diện, gắn cờ và xử lý những thông tin sai lệch có thể kích động các vụ vượt biên quy mô lớn. EC và lực lượng cảnh sát châu Âu (Europol) đang phối hợp với Meta và TikTok để theo dõi tình hình.

Người phát ngôn EC Balazs Ujvari cho biết, Brussels đánh giá cơ chế trên là công cụ hiệu quả song không loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp mạnh hơn nếu cần thiết theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU.

Động thái trên được đưa ra sau làn sóng người di cư từ Morocco tìm cách vào Ceuta cuối tháng 7. Các chuyên gia cho rằng, thông tin sai lệch trên mạng xã hội, trong đó có tin đồn “biên giới Ceuta đã mở cửa”, đã góp phần thúc đẩy dòng người vượt biên. Meta cho biết đang theo dõi tình hình và gỡ bỏ nội dung vi phạm, trong khi TikTok tăng cường kiểm soát nội dung liên quan đến buôn người và vượt biên trái phép.

EU, Meta và TikTok tăng cường ngăn tin giả kích động vượt biên

Latvia và Lithuania ngăn chặn người di cư đến qua Belarus. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Latvia ngày 11/8 triển khai chiến dịch an ninh “Vilkatis” (Ma sói) nhằm tăng cường kiểm soát biên giới với Belarus. Lực lượng vũ trang sẽ hỗ trợ biên phòng, đồng thời Latvia tăng cường sử dụng máy bay không người lái, trực thăng và máy bay để giám sát khu vực biên giới.

Cùng ngày, lực lượng biên phòng phát hiện 15 người vượt biên trái phép từ Belarus qua một đường hầm ngầm. Latvia cho biết đang phối hợp với Lithuania, Estonia và Ba Lan nhằm ngăn chặn các vụ vượt biên và dòng người di cư di chuyển trong khu vực. Chính phủ Latvia cáo buộc tình trạng này là một phần của mối đe dọa “chiến tranh hỗn hợp” do Nga và Belarus tạo ra. Theo giới chức Latvia, trong tháng 7, có thời điểm nước này ghi nhận 111 trường hợp vượt biên trái phép chỉ trong một ngày.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Euronews, Arab News.

Từ khóa:

#TikTok #tăng cường #Meta #thông tin #Tin giả #Người di cư #Liên minh châu âu

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