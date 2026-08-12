Ấn Độ hạ thủy tàu tuần tra xa bờ thế hệ mới

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Hải quân Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đội tàu chiến do trong nước thiết kế và chế tạo với việc hạ thủy tàu tuần tra xa bờ thế hệ mới tại thành phố Kolkata, bang Tây Bengal.

Phó Đô đốc Sanjay Sadhu, Hải quân Ấn Độ, và các quan chức thực hiện nghi thức hạ thủy tàu tuần tra xa bờ thế hệ mới Shruti do Công ty Đóng tàu và Kỹ thuật Garden Reach (GRSE) chế tạo tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 11/8/2026. Ảnh: IBNS.

Tàu Shruti, số hiệu Yard 3037, được hạ thủy tại Công ty Đóng tàu và Kỹ thuật Garden Reach (GRSE) ở Kolkata. Lễ hạ thủy có sự tham dự của bà Manika Sadhu cùng Phó Đô đốc Sanjay Sadhu, người phụ trách sản xuất và mua sắm tàu chiến của Hải quân Ấn Độ, cùng các quan chức cấp cao của Hải quân, Bộ Quốc phòng và GRSE.

Tàu Shruti là một trong những tàu thuộc Chương trình tàu tuần tra xa bờ thế hệ mới, được triển khai đồng thời tại GRSE ở Kolkata và Công ty Đóng tàu Goa (GSL) ở Goa. Chương trình nhằm phát triển các tàu tuần tra đa nhiệm, được thiết kế và chế tạo trong nước, qua đó tăng cường năng lực tự chủ của Ấn Độ trong lĩnh vực đóng tàu quân sự.

Theo thiết kế, các tàu thuộc chương trình có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trên biển, trong đó có giám sát và tuần tra hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, bảo vệ các công trình và cơ sở ngoài khơi, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và tham gia các hoạt động chống cướp biển.

Tàu Yard 3037 (Shruti) được hạ thủy tại Công ty Đóng tàu và Kỹ thuật Garden Reach (GRSE) ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 11/8/2026. Ảnh: IBNS.

Với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, các tàu tuần tra xa bờ thế hệ mới được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực của Hải quân Ấn Độ trong giám sát vùng biển, bảo vệ các tuyến hàng hải và các lợi ích trên biển của nước này.

Tên gọi Shruti được đặt theo di sản văn minh của Ấn Độ và gắn với bốn bộ kinh Veda, những văn bản quan trọng trong truyền thống văn hóa và tôn giáo của nước này. Biểu tượng của tàu có hình chòm sao Đại Hùng cùng một ngọn hải đăng màu đỏ và trắng, thể hiện vai trò của tàu trong các hoạt động trên biển.

Việc hạ thủy tàu Shruti diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh mẽ chính sách tăng cường năng lực tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là thiết kế, chế tạo và đưa vào biên chế các loại tàu chiến do các doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Sự kiện này đồng thời phù hợp với các sáng kiến “Ấn Độ tự lực” và “Sản xuất tại Ấn Độ” của Chính phủ Ấn Độ, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.