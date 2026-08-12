Nga tăng sản xuất tên lửa Oniks, gây lo ngại về năng lực tấn công tầm xa

Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa hành trình P-800 Oniks, vốn được phát triển để tấn công tàu chiến nhưng hiện có thể được sử dụng nhằm vào các mục tiêu trên đất liền, làm gia tăng lo ngại về khả năng Moscow mở rộng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine.

Oniks là tên lửa hành trình siêu thanh, có tốc độ hơn Mach 2,5. Ảnh: Missile Threat.

Oniks là tên lửa hành trình siêu thanh, có tốc độ hơn Mach 2,5, tầm bắn lên tới 800 km và mang đầu đạn nổ mạnh nặng khoảng 300 kg. Tên lửa có khả năng bay ở độ cao thấp trên mặt biển, qua đó làm giảm thời gian để một số hệ thống phòng không phát hiện và đánh chặn.

Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã sản xuất 60 tên lửa Oniks và 33 tên lửa Zircon trong 7 tháng đầu năm 2026, được cho là đã đạt mục tiêu sản xuất cả năm đối với hai loại tên lửa này. Nga đã sử dụng cả Oniks và Zircon trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn phòng không. Giới chức Ukraine cho biết lực lượng nước này không đánh chặn được tên lửa nào trong số 28 tên lửa Nga phóng vào Kiev hồi tuần trước, khiến 17 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Việc Nga gia tăng sản xuất tên lửa trong khi năng lực phòng không của Ukraine hạn chế đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các cuộc tấn công tầm xa tiếp tục gia tăng. Diễn biến này cũng khiến Ba Lan và các nước Baltic tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ phá hoại, những cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Nga đồng thời cảnh báo Ukraine không tiến hành các hành động mà Moscow cho là khiêu khích nhằm vào Belarus, đồng minh thân cận của Moscow và là nơi Nga triển khai lực lượng cùng vũ khí hạt nhân.

Giới phân tích cho rằng việc Moscow duy trì tốc độ sản xuất tên lửa cao, trong khi Ukraine gặp khó khăn về nguồn cung tên lửa đánh chặn, có thể làm gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không của Kiev và tạo điều kiện để Nga thực hiện các đợt tập kích với quy mô và tần suất lớn hơn.

Minh Phương

Nguồn: WION.