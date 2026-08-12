Thất nghiệp thanh niên toàn cầu gia tăng, AI tạo thêm sức ép

Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên trên toàn cầu đã tăng trong năm 2025, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, căng thẳng địa chính trị và tốc độ tạo việc làm trì trệ khiến người trẻ gặp nhiều khó khăn hơn khi gia nhập thị trường lao động. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đồng thời cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng sức ép đối với thị trường việc làm trong thời gian tới.

Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu trong nhóm 15-24 tuổi tăng lên 12,4% trong năm 2025, so với 12,3% năm 2023, tương đương khoảng 67 triệu người. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới của ILO, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu trong nhóm 15-24 tuổi tăng lên 12,4% trong năm 2025, so với 12,3% năm 2023, tương đương khoảng 67 triệu người. Đây là sự đảo chiều so với những cải thiện đạt được sau đại dịch COVID-19, đồng thời phản ánh tình trạng suy giảm cả về số lượng và chất lượng việc làm dành cho thanh niên.

ILO cho biết tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia giáo dục hoặc đào tạo (NEET) cũng tăng lên 20%, tương đương hơn 257 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng tại 8 trong số 11 tiểu vùng trên thế giới trong giai đoạn 2023-2025, đồng thời diễn biến xấu tại cả các quốc gia thu nhập cao, thu nhập trung bình thấp và thu nhập thấp.

Các nước Arab có tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao nhất, ở mức 26,2%, tiếp đến là Bắc Phi với 22,6%. Tại Bắc Mỹ, tỷ lệ này tăng từ 8,3% năm 2023 lên 9,8% năm 2025, trong khi khu vực Bắc, Nam và Tây Âu ghi nhận mức 15%.

Sự phát triển của AI có thể tiếp tục làm thay đổi cơ cấu việc làm. Ảnh: Reuters.

Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là sự thu hẹp của các công việc yêu cầu kỹ năng trung bình, như hành chính, văn thư, bán hàng và sản xuất - những vị trí vốn được xem là điểm khởi đầu để thanh niên mới tốt nghiệp bước vào thị trường lao động. ILO cảnh báo sự suy giảm nhóm việc làm này có thể khiến thời gian tìm việc kéo dài và làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp trong nhóm lao động trẻ có trình độ trung học.

Trong khi đó, sự phát triển của AI có thể tiếp tục làm thay đổi cơ cấu việc làm. ILO ước tính 6,1% số việc làm hiện do người từ 15-29 tuổi đảm nhiệm thuộc nhóm nghề có mức độ phơi nhiễm cao trước những thay đổi liên quan đến AI. Nếu 10% trong số những việc làm này bị thay thế hoàn toàn, khoảng 5,6 triệu lao động trẻ, chủ yếu tại các nước thu nhập cao, có thể mất việc, phải chuyển đổi nghề nghiệp hoặc rời khỏi thị trường lao động.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.