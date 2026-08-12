Serbia có thể chấm dứt chế độ miễn thị thực với công dân Nga để phù hợp tiêu chuẩn EU

Serbia đang xem xét khả năng chấm dứt chế độ miễn thị thực đối với công dân Nga như một phần trong quá trình điều chỉnh chính sách để phù hợp với các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Schengen, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh lộ trình hội nhập châu Âu.

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Bộ trưởng phụ trách hội nhập châu Âu của Serbia Nemanja Starović. Ảnh: United24

Phát biểu trên Đài Phát thanh Belgrade ngày 11/8, Bộ trưởng phụ trách hội nhập châu Âu của Serbia Nemanja Starović cho biết Belgrade đặt mục tiêu hoàn tất các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tham gia Khu vực Schengen vào cuối năm 2027. Theo ông, Chính phủ Serbia đã thành lập nhóm công tác chuyên trách và thông qua kế hoạch cải cách nhằm đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quản lý biên giới, di cư và chính sách thị thực.

Ông Starović cho rằng việc tham gia Schengen có thể được thực hiện trước khi Serbia trở thành thành viên đầy đủ của EU, trong khi khả năng gia nhập khối này được dự báo khó xảy ra trước cuối thập niên hiện nay.

Theo báo The Moscow Times, một trong những nội dung đang được thảo luận là việc điều chỉnh chính sách miễn thị thực đối với công dân Nga. Hiện Serbia là một trong số ít quốc gia châu Âu vẫn duy trì chế độ miễn thị thực đối với công dân Nga, cho phép lưu trú tối đa 30 ngày. Trong những năm gần đây, Brussels nhiều lần kêu gọi Belgrade đồng bộ hóa chính sách thị thực với EU, cho rằng sự khác biệt này có thể tạo ra các lỗ hổng trong quản lý di cư và an ninh biên giới.

Cờ châu Âu và cờ Serbia được trưng bày tại Belgrade. Ảnh: The Moscow Times.

Ủy ban châu Âu trong các báo cáo đánh giá tiến trình gia nhập của Serbia cũng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu nước này từng bước điều chỉnh chính sách đối ngoại và thị thực phù hợp với các quy định chung của EU. Bên cạnh vấn đề thị thực, Brussels còn yêu cầu Belgrade tăng cường mức độ phối hợp với các chính sách đối ngoại và an ninh của khối, bao gồm lập trường đối với Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić trước đây đã bác bỏ các thông tin cho rằng Belgrade chuẩn bị hủy bỏ chế độ miễn thị thực với công dân Nga. Tháng 10/2025, ông khẳng định gia nhập EU vẫn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Serbia, song nhấn mạnh nước này sẽ tự đưa ra các quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Vân Bình

Nguồn: United24, The Moscow Times.