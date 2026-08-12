Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng, trở thành sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất của Google

Google ngày 11/8 cho biết trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini đã vượt mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành sản phẩm phát triển nhanh nhất trong lịch sử tập đoàn và là dịch vụ thứ 14 của Google đạt cột mốc này. Thông tin được Giám đốc điều hành (CEO) Google Sundar Pichai công bố trên mạng xã hội X.

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng, trở thành sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất của Google. Ảnh: LatestLY.

Thành tích trên được ghi nhận chưa đầy một tháng sau khi Google cho biết Gemini có khoảng 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trong báo cáo kết quả kinh doanh gần đây.

Google cho biết 63% người dùng tương tác trực tiếp với Gemini bằng giọng nói thay vì nhập yêu cầu. Khoảng 1/5 số tương tác với Gemini Live kết hợp chia sẻ màn hình hoặc hình ảnh từ camera để nhận hỗ trợ theo thời gian thực. Đối với người dùng là sinh viên, 38% các yêu cầu liên quan đến học tập có đính kèm tệp hoặc tài liệu.

Nhu cầu sử dụng các công cụ sáng tạo của Gemini cũng tăng mạnh. Theo Google, nền tảng này hiện tạo ra hơn 150 triệu hình ảnh mỗi ngày. Các công cụ tạo nội dung được doanh nghiệp nhỏ sử dụng ngày càng nhiều cho hoạt động tiếp thị và sản xuất nội dung.

Gemini cũng đang mở rộng sang hệ sinh thái của Apple. Google cho biết nền tảng này hiện có hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên iOS. Người dùng macOS được cho là sử dụng tính năng nhắc nhở thường xuyên gần gấp đôi so với người dùng trên các nền tảng khác.

Gemini ra mắt năm 2024 và nhanh chóng được tích hợp vào hệ sinh thái Google, cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT và Claude. Theo Reuters, Claude có 56 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trong quý II/2026, tăng 640% so với cùng kỳ năm trước.

Giới phân tích nhận định, việc Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng cho thấy cuộc cạnh tranh AI đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, trong đó lợi thế hệ sinh thái giúp Google gia tăng sức ép đối với các đối thủ.

Minh Phương

Nguồn: Forbes, NDTV.