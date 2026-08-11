Bộ Nội vụ hướng dẫn chính sách nhân sự khi sắp xếp cơ sở giáo dục

Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn các địa phương giải quyết chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục; đồng thời yêu cầu bảo đảm việc chỉnh lý, quản lý, bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ được thực hiện đầy đủ, an toàn, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.

Bộ Nội vụ ban hành công văn 8617/BNV-TCBC về giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo giáo dục; việc chỉnh lý, quản lý bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục - Ảnh: BNV

Văn bản được Bộ Nội vụ ban hành trên cơ sở thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và căn cứ Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 5/8/2026 của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Bảo đảm không gián đoạn hoạt động dạy và học

Theo Bộ Nội vụ, việc giải quyết chính sách phải bảo đảm các nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, việc giải quyết chính sách phải gắn với quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục, trên cơ sở rà soát, bố trí đủ giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc bố trí nhân sự cũng phải đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học, bán trú, giáo dục hòa nhập, thư viện, thiết bị, y tế học đường, chuyển đổi số và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường. Đồng thời, phải phù hợp với kế hoạch năm học 2026-2027, bảo đảm không làm gián đoạn công tác quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động giáo dục.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, sau khi thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên và bố trí đội ngũ hiện có tại các cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ sở giáo dục mới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, các địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền, trừ trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục mới nhưng có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ (trước sắp xếp) hoặc được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác (không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý) thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Hoàn thành việc chi trả chính sách tinh giản biên chế muộn nhất là ngày 30/11/2026

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục, trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi thực hiện bố trí các nhân sự hỗ trợ giáo dục hiện có tại các cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) vào các vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục mới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm a, điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, các địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP theo quy định tại điểm a, d, đ khoản 1 Điều 2 và khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP theo thẩm quyền, trừ trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Một mốc thời gian đáng chú ý được Bộ Nội vụ yêu cầu căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, đề nghị các địa phương xác định các đối tượng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nghỉ việc ngay theo hướng dẫn này, thời điểm cho nghỉ việc muộn nhất là ngày 30/9/2026 và hoàn thành việc chi trả chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng này muộn nhất là ngày 30/11/2026.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng vị trí việc làm mới, nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định, kể cả trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, địa phương sẽ xác định thời điểm nghỉ việc để giải quyết chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu, tinh giản biên chế theo quy định pháp luật.

Không để thất lạc, phân tán hồ sơ giáo dục

Bên cạnh chính sách đối với đội ngũ, Bộ Nội vụ dành riêng một phần hướng dẫn về chỉnh lý, quản lý và bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục.

Theo đó, toàn bộ hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) phải được thống kê và bàn giao nguyên trạng cho cơ sở giáo dục mới hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp.

Tài liệu của cơ sở giáo dục nào phải được quản lý theo phông lưu trữ của cơ sở giáo dục đó, bảo đảm nguyên tắc tập trung, không phân tán phông lưu trữ. Đối với những công việc chưa giải quyết xong, cơ sở giáo dục cũ phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ sở giáo dục mới hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp để tiếp tục quản lý.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các cơ sở giáo dục và cá nhân không được chiếm giữ, hủy trái phép tài liệu; không được làm hỏng hoặc để thất lạc tài liệu, phải bảo đảm an toàn tài liệu trong suốt quá trình bàn giao, quản lý và sử dụng.

Đối với tài liệu giấy và các tài liệu trên vật mang tin khác, cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) có trách nhiệm thống kê, phân loại, đóng gói, niêm phong và xác nhận khối lượng toàn bộ hồ sơ, tài liệu, bao gồm hồ sơ cán bộ, viên chức, tài liệu tài chính, tài sản, hồ sơ chuyên môn dạy và học để bàn giao cho đơn vị tiếp nhận, quản lý.

Học bạ số, dữ liệu học sinh phải được bàn giao liên tục

Đối với tài liệu số và cơ sở dữ liệu trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Bộ Nội vụ yêu cầu cơ sở giáo dục (trước sắp xếp) phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xác định đầy đủ phạm vi hồ sơ, tài liệu số và dữ liệu; thực hiện sao lưu, trích xuất và bảo toàn dữ liệu để phục vụ bàn giao.

Hồ sơ, tài liệu số phải được bàn giao cùng dữ liệu mô tả, thông tin quản lý và các thông tin cần thiết để bảo đảm khả năng truy cập, quản lý, khai thác và sử dụng.

Việc bàn giao, tích hợp dữ liệu phải bảo đảm tính đầy đủ, toàn vẹn, xác thực sang tài khoản của cơ sở giáo dục mới, qua đó bảo đảm quá trình tiếp nhận và xử lý công việc được liên tục, không bị gián đoạn.

Đáng chú ý, đối với học bạ số, hồ sơ học sinh, dữ liệu tuyển sinh, dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và các hệ thống thông tin chuyên ngành, việc bàn giao phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, liên tục, đồng bộ và không làm gián đoạn việc khai thác, sử dụng.

Việc giao nhận hồ sơ, tài liệu phải được lập thành biên bản, kèm mục lục hồ sơ, tài liệu chi tiết. Biên bản phải thể hiện rõ tên phông hoặc khối tài liệu, thời gian tài liệu, số lượng hồ sơ, tập, hộp, bó, gói, thùng, dung lượng dữ liệu, tình trạng xử lý nghiệp vụ và có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của đại diện bên giao và bên nhận.

Làm rõ trách nhiệm của từng cấp

Bộ Nội vụ yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo đúng quy định; đồng thời chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đánh giá hoạt động của các cơ sở giáo dục mới sau sắp xếp, kịp thời tham mưu điều chỉnh việc bố trí đội ngũ, nhân sự hỗ trợ và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên và bố trí các chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm mới đối với nhân viên hỗ trợ giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định.

Đối với cơ quan, tổ chức quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các tổ công tác để trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, bàn giao hồ sơ, tài liệu của các cơ sở giáo dục trước, trong và sau quá trình sắp xếp.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục mới có trách nhiệm lập danh sách viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc theo hướng dẫn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho từng trường hợp.

Đồng thời, người đứng đầu cơ sở giáo dục trước sắp xếp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra thất lạc, chiếm giữ hoặc tự ý hủy hồ sơ, tài liệu cho đến khi hoàn tất việc bàn giao. Người đứng đầu cơ sở giáo dục mới hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải xây dựng kế hoạch quản lý và xử lý nghiệp vụ đối với khối tài liệu đã được thống kê, bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác văn thư, lưu trữ an toàn, thông suốt trước, trong và sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/bo-noi-vu-huong-dan-giai-quyet-chinh-sach-khi-sap-xep-co-so-giao-duc-truong-hoc-102260809193026657.htm