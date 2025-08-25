Mỹ đình chỉ ngay lập tức lưu hành vaccine Ixchiq phòng virus chikungunya

Ngày 25/8, hãng dược Pháp Valneva xác nhận Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã đình chỉ ngay lập tức giấy phép lưu hành vaccine Ixchiq sau khi ghi nhận thêm 4 ca phản ứng phụ nghiêm trọng, trong đó có 3 trường hợp ở người từ 70-82 tuổi.

Chi tiết các phản ứng chưa được công bố.

Ixchiq là một trong hai loại vaccine duy nhất được FDA cấp phép phòng virus chikungunya - căn bệnh lây truyền qua muỗi, có triệu chứng giống sốt xuất huyết và Zika, gây sốt cao, đau khớp kéo dài, đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh và người già.

Vaccine của Valneva được Mỹ cấp phép từ năm 2023, nhưng đã có nhiều báo cáo về tác dụng phụ, khiến không chỉ FDA mà cả Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phải đánh giá lại.

Tổng Giám đốc Valneva Thomas Lingelbach cho biết công ty vẫn cam kết đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine trong bối cảnh dịch chikungunya được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể bùng phát thành đại dịch toàn cầu do biến đổi khí hậu làm muỗi truyền bệnh lan rộng.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), riêng trong năm nay khu vực này đã ghi nhận kỷ lục 27 ổ dịch chikungunya./.

Theo TTXVN