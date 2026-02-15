Mỹ tấn công hơn 30 mục tiêu IS tại Syria

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa thông báo rằng, quân đội Mỹ đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào hơn 30 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 2.

Trụ sở của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: AP

Các mục tiêu chủ yếu là cơ sở hạ tầng của IS, bao gồm kho vũ khí, các địa điểm liên lạc và cơ sở hậu cần. Điều này thể hiện một chiến lược quân sự của Mỹ nhằm duy trì áp lực không ngừng lên IS, mặc dù tổ chức này đã mất đi phần lớn lãnh thổ.

Lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Ảnh: AP

Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ tấn công của IS vào thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm 2025, khiến hai binh sĩ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng. Đây rõ ràng là một phần trong chiến lược đáp trả của Mỹ đối với hành động khủng bố của IS. Việc Mỹ không ngừng thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở của IS tại Syria cho thấy cam kết của Washington trong việc duy trì chiến dịch quân sự để chống lại tổ chức này, dù IS không còn kiểm soát lãnh thổ lớn nhưng vẫn duy trì các hoạt động khủng bố lẻ tẻ.

Việc tấn công vào các kho vũ khí và cơ sở hậu cần của IS không chỉ nhằm làm suy yếu lực lượng quân sự của tổ chức này mà còn cắt đứt các mạng lưới hỗ trợ tài chính và hậu cần. Đây là một chiến thuật quan trọng trong việc ngăn chặn IS phục hồi và tái tổ chức. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả lâu dài của các chiến dịch quân sự khi IS vẫn duy trì các chiến thuật du kích, thực hiện các cuộc tấn công lẻ tẻ và gây bất ổn cho khu vực.

Một điểm đáng chú ý trong chiến dịch gần đây là việc CENTCOM chuyển giao hàng nghìn tù nhân IS từ Syria sang Iraq. Đây là một bước đi có thể giúp giảm mối đe dọa từ các chiến binh IS đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Syria. Tuy nhiên, động thái này cũng cho thấy một phần mâu thuẫn trong chiến lược của Mỹ khi mà các tù nhân này có thể trở thành mối đe dọa lớn hơn trong tương lai nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Mặc dù quân đội Mỹ đã đạt được một số thành công trong việc làm suy yếu IS về mặt lãnh thổ, nhưng tổ chức này vẫn duy trì khả năng gây rối thông qua các cuộc tấn công khủng bố lẻ tẻ. Điều này cho thấy chiến lược quân sự của Mỹ vẫn chưa thể hoàn toàn đánh bại IS, mà chỉ có thể kiềm chế sự tái tổ chức của tổ chức này trong ngắn hạn. Các quốc gia trong khu vực và Mỹ cần tiếp tục phối hợp để đối phó với các mối đe dọa khủng bố, đặc biệt là khi IS vẫn có thể hoạt động trong các môi trường bất ổn.

Vân Bình

Nguồn: Reuters