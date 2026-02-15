Tàu vũ trụ Dragon Crew-12 của SpaceX kết nối với trạm vũ trụ quốc tế ISS

Sáng ngày 15/2, Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX, chở bốn phi hành gia tham gia sứ mệnh Crew-12 của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), đã tự động kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), khởi động sứ mệnh nghiên cứu kéo dài khoảng 8 tháng.

Chỉ sau 34 giờ ngắn ngủi kể từ khi cất cánh, tàu vũ trụ Dragon Freedom của SpaceX đã cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS vào ngày 14 tháng 2 năm 2026 theo giờ Mỹ. Phi hành đoàn Crew-12 sẽ ở trên ISS trong tám tháng để thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau. Ảnh: NASA.

Tàu Dragon được phóng lúc 5h15 sáng 13-2 (giờ miền Đông nước Mỹ) bằng tên lửa Falcon 9 từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, bang Florida. Khoảng 15h15 ngày 14-2 giờ miền Đông (tức 3h15 sáng 15-2 giờ Việt Nam), tàu đã cập bến module Harmony thuộc ISS. Sau khi kết nối, các phi hành gia trên tàu và tổ bay tại trạm đã tiến hành quy trình kiểm tra rò rỉ và cân bằng áp suất trước khi mở cửa khoang theo kế hoạch.

Bốn thành viên của phi hành đoàn SpaceX Crew-12 của NASA chụp ảnh chân dung tại trụ sở SpaceX ở Hawthorne, California. Từ trái sang: Phi hành gia người Nga Andrey Fedyaev, các phi hành gia NASA Jack Hathaway và Jessica Meir và phi hành gia Cơ quan Vũ trụ châu Âu Sophie Adenot. Ảnh: NASA.

Phi hành đoàn gồm bốn thành viên, bao gồm các phi hành gia NASA Jessica Meir và Jack Hathaway, phi hành gia Cơ quan Vũ trụ châu Âu Sophie Adenot, và nhà du hành vũ trụ Andrey Fedyaev thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos).

Các phi hành gia thuộc phi hành đoàn Crew-12 dự kiến ​​sẽ sinh sống và làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đến hết tháng 10, khiến thời gian công tác của họ dài hơn một chút so với chu kỳ luân chuyển phi hành đoàn thông thường là sáu tháng. NASA cho biết trong sứ mệnh kéo dài khoảng tám tháng, Crew-12 sẽ tiến hành các nghiên cứu khoa học nhằm chuẩn bị cho hoạt động thám hiểm của con người vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và mang lại lợi ích cho cuộc sống trên Trái Đất. Các thí nghiệm gồm nghiên cứu vi khuẩn gây viêm phổi phục vụ cải thiện điều trị tim mạch; thử nghiệm công nghệ tạo dịch truyền tĩnh mạch theo nhu cầu cho các sứ mệnh tương lai; đánh giá tác động của đặc điểm thể chất đến lưu lượng máu trong môi trường vi trọng lực. Theo NASA, các thí nghiệm bổ sung bao gồm giám sát tự động sức khỏe thực vật và nghiên cứu tương tác giữa thực vật với vi sinh vật cố định đạm, hướng tới nâng cao khả năng sản xuất lương thực trong không gian.

Sứ mệnh Crew-12 củng cố vai trò của SpaceX của tỉ phú Elon Musk với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển có người lái chính cho ISS. SpaceX đã thực hiện hơn 20 chuyến bay có phi hành đoàn bao gồm các chuyến bay thử nghiệm và sứ mệnh thương mại. Sự hiện diện của đại diện châu Âu và Nga cho thấy sự tăng cường hợp tác quốc tế về không gian. Ngay cả trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị, chương trình của Trạm Vũ trụ Quốc tế vẫn duy trì các thỏa thuận hoạt động giữa các cơ quan.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Space.com.