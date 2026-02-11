Phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam các bị can liên quan đến hành vi phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế

VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Quân, Hà Thanh Tâm, Nguyễn Trọng Phúc và Trần Xuân Tiến về tội “Xâm phạm quyền liên quan” theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến hành vi phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Thanh Hóa tham gia kiểm sát việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.

Trước đó, ngày 3/2/2025, anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 2005, trú tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa) đã tố giác việc ứng dụng “GoGreat Sport” dẫn đường link đến trang web dofustream.cloud phát sóng các trận đấu Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) khi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là đơn vị sở hữu độc quyền quyền phát sóng và khai thác truyền thông giải đấu này tại Việt Nam.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: từ khoảng tháng 9/2024, Hà Thanh Tâm (sinh năm 1994, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) đã nảy sinh ý định xây dựng ứng dụng cho phép người dùng xem miễn phí các giải thể thao tại Mỹ nhằm thu lợi từ quảng cáo trực tuyến. Tâm rủ Nguyễn Anh Quân (sinh năm 1994), Trần Xuân Tiến (sinh năm 1993) và Nguyễn Trọng Phúc (sinh năm 1994) cùng trú tại khu chung cư cao tầng Capitaland Hoàng Thành, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội cùng tham gia.

Các đối tượng đã mua lại các trang web dofustream.com và dofustream.cloud, xây dựng ứng dụng “GoGreat Sport” trên App Store dẫn link tới các trang web này để phát sóng trái phép các giải thể thao như NFL, NBA, MLB, NHL, NCAAF, đồng thời gắn quảng cáo của Google Ads và Unity Ads để thu tiền.

Khi người dùng truy cập ứng dụng, hệ thống quảng cáo sẽ tự động hiển thị ở nhiều bước khác nhau; mỗi lượt tương tác quảng cáo mang lại nguồn thu cho các đối tượng. Số tiền quảng cáo được chuyển về các tài khoản ngân hàng do Nguyễn Anh Quân và Trần Xuân Tiến đứng tên, sau đó chia đều cho các đối tượng. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính khoảng 12 tỷ đồng.

Ngay sau đó, các đối tượng Hà Thanh Tâm, Nguyễn Anh Quân, Trần Xuân Tiến và Nguyễn Trọng Phúc đã đến Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời kiểm sát chặt chẽ các quyết định tố tụng, yêu cầu Cơ quan điều tra xác minh đầy đủ yếu tố bản quyền. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, ngày 3/2/2026, Công ty FPT Telecom đã có văn bản khẳng định là đơn vị sở hữu độc quyền quyền phát sóng và khai thác Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) tại Việt Nam trong giai đoạn 2025-2028, đồng thời xác nhận không có bất kỳ thỏa thuận, ủy quyền nào đối với các trang web dofustream.com và dofustream.cloud.

Sau khi kiểm sát toàn diện tài liệu, chứng cứ, đối chiếu lời khai các bị can, nội dung tố giác và xác nhận của đơn vị sở hữu bản quyền, VKSND tỉnh Thanh Hóa xác định việc khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam là có căn cứ pháp luật, cần thiết và đúng quy định, nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội tiếp diễn, bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quốc Hương