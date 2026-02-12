Đền Nưa - Am Tiên thay đổi diện mạo, chào đón Tết Bính Ngọ

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí chuẩn bị đón xuân tại Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm đền Nưa, núi Nưa, Am Tiên) đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từ khuôn viên, cảnh quan đến không gian thờ tự, mọi hạng mục đều được Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá triển khai chỉnh trang, tu bổ nhằm tạo diện mạo khang trang, trang nghiêm, sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, du xuân đầu năm.

Giữa trùng điệp núi rừng xứ Thanh, Khu di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm đền Nưa, núi Nưa và Am Tiên) hiện lên vừa uy nghi, vừa linh thiêng. Không chỉ là nơi ghi dấu cuộc khởi nghĩa oanh liệt của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, quần thể di tích còn là điểm đến giàu giá trị văn hóa, kiến trúc và cảnh quan đặc sắc.

Hoạt động chỉnh trang Khu di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm đền Nưa, núi Nưa và Am Tiên) nhằm phục vụ Nhân dân, du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, kiến trúc tiêu biểu, độc đáo của di tích gắn với tiềm năng du lịch văn hóa xứ Thanh.

Không gian bên trong đền Nưa được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí thêm các chậu hoa cúc, mở ra thanh tịnh, trầm mặc. Kiến trúc đền mang đậm phong cách truyền thống với mái ngói đỏ, chạm khắc hình rồng tinh xảo.

Bên trong nội điện, ban thờ được bài trí trang nghiêm, sơn son thếp vàng lộng lẫy. Hoa tươi, mâm quả được nhân viên Ban Quản lý chuẩn bị chu đáo, tạo không gian thờ tự trang nghiêm, ấm cúng.

Di tích huyệt đạo Am Tiên được chỉnh trang, dọn dẹp cảnh quan, lắp đặt hệ thống camera giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ nhân dân và du khách tham quan, chiêm bái dịp lễ hội và đầu xuân.

Lối vào Di tích Am Tiên rực rỡ cờ hội và sắc hoa.

Khu vực bên trong Di tích Am Tiên được chăm sóc cẩn thận, lư hương đá, đèn đá, cây cảnh và hoa xuân được bố trí hài hòa.

Cán bộ khu di tích chăm sóc hoa xuân, chỉnh trang cảnh quan phục vụ du khách.

Song song với đó, lực lượng cán bộ, nhân viên di tích thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong những ngày cao điểm trước, trong và sau Tết.

Nhân viên khu di tích thu dọn chân nhang, làm sạch lư hương, chỉnh trang không gian thờ tự, bảo đảm cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Xuân Thiêm, phụ trách phòng Quản lý Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu cho biết: "Theo kế hoạch tổ chức đón Tết Bính Ngọ, Ban Quản lý sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Lực lượng trực Tết được bố trí đầy đủ, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn du khách, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hoạt động tham quan, dâng hương diễn ra an toàn, văn minh".

Hoàng Đông - Phương Đỗ