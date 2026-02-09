Cảm hứng từ những không gian tết

Tết đã đến rất gần và những “ông đồ” trong trang phục áo the, khăn xếp bày mực tàu, giấy dó trên phố cho chữ người ngang qua cũng nhiều hơn. Những không gian “ông đồ” đang khiến cho phố xá ngày tết trở nên tĩnh lặng, có chiều sâu thêm.

Khi mà cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại, nhiều giá trị tết xưa bị chảy trôi, quên lãng, thì những hoạt động có tính chấn hưng văn hóa truyền thống được các cơ quan văn hóa, chính quyền địa phương tổ chức hay sự xuất hiện tự phát của những “ông đồ” trên phố đông người qua thật đáng trân quý.

Đã thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tết những năm gần đây, sau ngày 23 tháng Chạp, một không gian tết hoài niệm lại được tái hiện trong khuôn viên Bảo tàng Thanh Hóa trên đường Trường Thi, phường Hạc Thành. Năm thì tổ chức không gian trình diễn nghề làm hương, năm thì tái hiện khu mậu dịch thời bao cấp, năm thì tái hiện không gian trang phục du xuân truyền thống, năm thì dựng cây nêu, mô phỏng không gian ngày tiễn ông công, ông táo về trời... đã, đang đưa bảo tàng “bước ra” khỏi không gian có tính hàn lâm, để gần gũi hơn với công chúng.

Bởi vậy, dù giữa dòng người và xe tấp nập sắm tết ở phường Hạc Thành, vẫn có rất nhiều người đến để chụp ảnh, check-in trên mạng xã hội.

Công viên Hội An cách đó không xa cũng thu hút khách nhiều hơn thường lệ bởi những tiểu cảnh tết xưa, hay những không gian để mọi người có thể thả mình hoài niệm. Còn tại làng cổ Đông Sơn ở phường Hàm Rồng, không gian “Tết xưa làng cổ” với các gian hàng ẩm thực đặc sản địa phương hay không gian trình diễn trò chơi, trò diễn truyền thống diễn ra trong khoảng 10 ngày trước và sau tết, đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân địa phương và cư dân lân cận...

Những cách làm có khác nhau, nhưng chung một mục đích là đem đến các sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu thiết thực của công chúng dịp tết, làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, đánh thức giá trị văn hóa truyền thống.

Nhịp sống hối hả, sự thực dụng trong việc tổ chức tết khiến nhiều người phàn nàn rằng họ bị biến thành những “cỗ máy”, những “con rô bốt” và phong vị tết truyền thống đang biến mất. Với sự xuất hiện của những không gian tết xưa đang khiến cho nhiều người được sống lại chính mình một thời. Nhiều người trẻ thì có cơ hội để hiểu thêm về phong vị tết xưa. Mùa xuân bởi vậy mà dường như được chậm lại và ý nghĩa hơn.

Tuệ Minh