Trung Quốc dỡ bỏ thuế quan đối với hầu hết các quốc gia châu Phi

Ngày 14/2, theo thông tin từ truyền thông nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo rằng, Bắc Kinh sẽ bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ gần như tất cả các quốc gia châu Phi bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 tới. Đây là động thái được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Phi.

Trung Quốc sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với hầu hết các quốc gia châu Phi bắt đầu từ ngày 1/5. Ảnh: Sonna.so

Trung Quốc hiện đang áp dụng chính sách miễn thuế cho hàng nhập khẩu từ 33 quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã thông báo từ năm 2025 rằng sẽ mở rộng chính sách này cho tất cả 53 quốc gia châu Phi mà Trung Quốc có quan hệ ngoại giao. Theo chính sách mới, thuế quan bằng không sẽ được áp dụng cho tất cả các quốc gia châu Phi, ngoại trừ Eswatini, quốc gia duy nhất duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế trên lục địa thông qua sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Chính sách bỏ thuế quan mới được kỳ vọng sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai bên, đặc biệt trong bối cảnh châu Phi đang tìm kiếm các đối tác thương mại mới sau khi các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ, áp đặt mức thuế cao đối với hàng hóa toàn cầu.

Với động thái này, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác kinh tế hàng đầu của châu Phi, đồng thời tạo cơ hội cho các quốc gia châu Phi tăng trưởng xuất khẩu và phát triển kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Alestiklal

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng chính sách miễn thuế này “chắc chắn sẽ mang lại những cơ hội mới cho sự phát triển của châu Phi”. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Phi đang nhóm họp tại Ethiopia để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Liên minh châu Phi.

Trung Quốc đã áp dụng chính sách thuế suất 0% với hàng nhập khẩu từ 33 quốc gia châu Phi. Năm ngoái, Bắc Kinh cho biết sẽ mở rộng chính sách sang toàn bộ đối tác ngoại giao của họ trên lục địa này. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, với các khoản đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Đầu năm 2025, Bộ trưởng Vương Nghị cũng có chuyến thăm Namibia, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Chad và Nigeria.

Lê Hà.

Nguồn: AFP.