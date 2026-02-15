Nga bác bỏ thông tin BRICS tìm cách trở thành liên minh quân sự

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố, BRICS không có ý định chuyển đổi thành một liên minh quân sự hay tổ chức an ninh tập thể có nghĩa vụ hỗ trợ quân sự lẫn nhau.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Pacsto

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 14/2, ông Ryabkov khẳng định BRICS chưa từng được hình thành với mục tiêu quân sự và cũng không có kế hoạch phát triển theo hướng đó. Ông Ryabkov cho biết chương trình nghị sự của khối không bao gồm các hoạt động như tập trận chung hay kiểm soát vũ khí. Ông cho rằng, trọng tâm hợp tác của nhóm vẫn là kinh tế, tài chính và phối hợp chính sách giữa các nền kinh tế mới nổi.

Ông Ryabkov cũng bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc tập trận hải quân mang tên “Will for Peace 2026”, diễn ra từ ngày 9 đến 16/1 tại Nam Phi với sự tham gia của Trung Quốc, Iran và Nga, là hoạt động của BRICS. Theo ông, các nước tham gia với tư cách riêng lẻ, không phải dưới danh nghĩa khối.

Trả lời câu hỏi về khả năng BRICS bảo vệ tàu chở dầu của các nước thành viên trước các mối đe dọa an ninh, thứ trưởng ngoại giao Ryabkov cho rằng, khối này chỉ có thể thúc đẩy hợp tác hậu cần và tăng cường khả năng chống chịu trước các biện pháp trừng phạt, còn các vấn đề an ninh cần được giải quyết bằng những cơ chế khác. Thay vào đó, hợp tác giữa các nước chủ yếu hướng đến cải thiện chuỗi cung ứng, tăng khả năng kết nối và giảm tác động từ các biện pháp trừng phạt.

Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới Brics. Ảnh: Brookings

BRICS được thành lập năm 2009 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc; Nam Phi gia nhập năm 2010. Những năm gần đây, Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ethiopia, Indonesia và Iran đã tham gia, mở rộng đáng kể quy mô khối.

Ông Ryabkov cho biết, tăng trưởng thương mại nội khối đang vượt mức trung bình toàn cầu, cho thấy BRICS có thể đóng góp vào việc giải quyết các thách thức kinh tế, dù không phải là “giải pháp vạn năng”. Tuyên bố của phía Nga được xem là động thái tái khẳng định bản chất hợp tác của BRICS, trong bối cảnh nhóm ngày càng thu hút sự chú ý quốc tế nhờ vai trò kinh tế và chính trị gia tăng, song không hướng tới việc hình thành một cấu trúc liên minh quân sự.

Liên quan đến Iran, ông cho biết, BRICS có thể thể hiện sự đoàn kết với Tehran, đồng thời xác nhận Moskva và Bắc Kinh đang liên lạc với Iran nhằm tạo điều kiện chính trị thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, TRT