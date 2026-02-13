UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành chức năng làm rõ thông tin “đất vàng bỏ hoang”

Liên quan đến thông tin phản ánh trong bài viết "Đất vàng bỏ hoang - Lãng phí nguồn lực, kéo lùi phát triển" của tác giả Lan Phương đăng trên Báo điện tử Thanh Hóa ngày 10/2/2026, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản giao các ngành và địa phương liên quan kiểm tra, xác minh, xử lý.

Căn biệt thự xây dựng dở dang nằm trong Dự án của Công ty TNHH Phương Trang. (Ảnh: Lan Phương)

Tại văn bản số 2999/UBND-NNMT, ngày 13/2/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND xã Hoằng Tiến và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa, khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin đối với từng dự án và kịp thời có các giải pháp xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng... (nếu có); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện hoặc đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 10/3/2026.

Trước đó, ngày 10/2/2026, Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết "Đất vàng bỏ hoang - Lãng phí nguồn lực, kéo lùi phát triển". Theo nội dung phản ánh, Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Việt Trí được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt đầu tư năm 2004 trên diện tích đất hơn 150.000m2 thuộc xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (nay là xã Hoằng Tiến); hiện còn lại 3.500m2 đất của 4 hộ dân chưa được giải phóng mặt bằng. Lấy lý do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, chủ đầu tư đã trì hoãn việc thực hiện dự án trong suốt 20 năm.

Cùng với đó là Dự án du lịch sinh thái biển của Công ty TNHH Xứ Đoài (152.000m2), Dự án Khu dịch vụ thương mại và nghỉ dưỡng của Công ty TNHH Phương Trang (83.000m2) và 4 dự án của Công ty CP Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội, Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến, Công ty TNHHNgân Hạnh, Công ty TNHH EURO với tổng diện tích 700.000m2 đã có Quyết định phê duyệt từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng "đắp chiếu", gây lãng phí... Tình trạng này gây ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn và tạo nên một khung cảnh tiêu điều, nhếch nhác, làm xấu đi hình ảnh của khu du lịch biển xứ Thanh.

Nguyên Mai