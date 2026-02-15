Thủ tướng Tây Ban Nha kêu gọi tránh một vòng chạy đua vũ trang mới

Ngày 14/2, trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich, tại một cuộc thảo luận xoay quanh an ninh châu Âu, tương lai của NATO và các thách thức địa chính trị, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho rằng cần ngăn chặn một vòng chạy đua vũ trang mới khi vẫn còn khả năng.

Tin liên quan: Tổng thống Mỹ đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho rằng cần ngăn chặn một vòng chạy đua vũ trang mới khi vẫn còn khả năng. Ảnh: Rtve.es.

Người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng việc tăng cường năng lực răn đe là cần thiết, song cảnh báo tái vũ trang hạt nhân không phải là giải pháp bảo đảm an ninh lâu dài. Ông dẫn số liệu cho biết các nước hiện chi hơn 11 triệu USD mỗi giờ cho vũ khí hạt nhân, trong đó riêng Mỹ dự kiến chi 946 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Theo Thủ tướng Sánchez, nguồn lực này có thể được sử dụng cho các mục tiêu phát triển toàn cầu, đồng thời bày tỏ lo ngại về những rủi ro mới khi công nghệ trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào hệ thống vũ khí chiến lược. Ông nhấn mạnh cần lựa chọn những hướng đi góp phần tăng cường an ninh thực chất.

Người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha đồng thời khẳng định lập trường này không đồng nghĩa với việc xem nhẹ quốc phòng. Ông cho biết nước này đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự và mở rộng quy mô lực lượng triển khai, đồng thời ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng châu Âu, trong đó có việc thúc đẩy năng lực chung của khu vực trong khuôn khổ NATO.

Thủ tướng Tây Ban Nha cho rằng cần tăng cường “trụ cột châu Âu” trong khuôn khổ NATO, tập trung nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng châu Âu, tránh việc chỉ đơn thuần theo đuổi tỷ lệ chi tiêu quân sự mà làm gia tăng sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Ảnh: AFP.

Khi đề cập đến vấn đề chi tiêu quốc phòng của NATO, ông Sánchez cho biết tồn tại bất đồng liên quan đến mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức chiếm 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ông cho rằng điều quan trọng không chỉ là “chi bao nhiêu tiền”, mà còn là “chi như thế nào và liệu có cùng nhau đầu tư hay không”. Ông Sánchez chỉ ra rằng cần tăng cường “trụ cột châu Âu” trong khuôn khổ NATO, tập trung nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng châu Âu, tránh việc chỉ đơn thuần theo đuổi tỷ lệ chi tiêu quân sự mà làm gia tăng sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Sánchez khẳng định Liên minh châu Âu cần tiếp tục tăng cường đoàn kết nội khối, thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời duy trì hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh hiện nay. Về vấn đề Greenland, ông Sánchez bày tỏ rõ ràng sự ủng hộ đối với Đan Mạch. Ông nhấn mạnh rằng các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ phải được tôn trọng, và chủ quyền không nên trở thành đối tượng của các giao dịch.

Thanh Vân

Nguồn Euronews, Tân Hoa Xã.