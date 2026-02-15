Tổng Thư ký LHQ tái khẳng định hợp tác với Liên minh châu Phi để cùng ứng phó các thách thức

Ngày 14/2, Hội nghị Cấp cao thường kỳ lần thứ 39 của Đại hội đồng nguyên thủ quốc gia và chính phủ Liên minh châu Phi (AU) đã diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tái khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hợp tác với AU để cùng ứng phó các thách thức mà châu Phi đang phải đối mặt.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (UN) Antonio Guterres phát biểu tại lễ khai mạc Phiên họp thường kỳ lần thứ 39 của Hội đồng các nguyên thủ quốc gia và chính phủ Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa, Ethiopia, ngày 14 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo Châu Phi, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh châu Phi cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các thể chế ra quyết định toàn cầu, bao gồm cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Guterres cho biết, nhiều khu vực ở châu Phi, bao gồm Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực Sahel và Sừng châu Phi, đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng sâu sắc và phức tạp. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo và các thể chế châu Phi đang nỗ lực thúc đẩy “chấm dứt tiếng súng”, và cộng đồng quốc tế cần tăng cường hỗ trợ các nỗ lực vì hòa bình và an ninh tại châu Phi.

Ông Guterres nói thêm, mặc dù châu Phi có một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhưng đang phải đối mặt với gánh nặng nợ nần nặng nề, chi phí vay cao và các kênh tài chính hạn chế, điều này cản trở sự phát triển của giáo dục, y tế và việc làm. Ông kêu gọi cải cách hệ thống tài chính toàn cầu nhằm giúp nguồn vốn phát triển trở nên dễ tiếp cận và có chi phí hợp lý hơn đối với các nước đang phát triển.

Ngoài ra, dù lượng phát thải carbon thấp, châu Phi lại đang phải gánh chịu các tác động như hạn hán, lũ lụt, nạn đói và nhiệt độ cao, trong khi sự hỗ trợ mà châu Phi nhận được để thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang năng lượng sạch vẫn còn rất thiếu. Ông kêu gọi tăng cường hỗ trợ quốc tế cho Châu Phi thông qua các biện pháp thích ứng và tăng khả năng chống chịu.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, quy tụ các nhà lãnh đạo từ các nước thành viên AU, được khai mạc theo chủ đề năm 2026 của AU: “Đảm bảo nguồn nước bền vững và hệ thống vệ sinh an toàn để đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2063”. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 39 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/2. Hội nghị dự kiến thông qua các quyết định nhằm tăng cường hợp tác trong quản lý nguồn nước, thúc đẩy phát triển bền vững và củng cố đoàn kết cũng như vị thế toàn cầu của châu Phi theo Chương trình nghị sự 2063, trong bối cảnh châu lục này tìm kiếm giải pháp cho các thách thức về kinh tế, khí hậu và an ninh.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.