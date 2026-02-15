Hội nghị an ninh Munich: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi tăng cường tự chủ chiến lược

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) cần đẩy mạnh tự chủ chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp và cạnh tranh quyền lực gia tăng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu, bà von de Layen cho rằng sau gần 4 năm xung đột tại Ukraine, châu Âu đang đối mặt đồng thời với sức ép an ninh từ bên ngoài và những nỗ lực làm suy yếu nội khối từ bên trong. Các thách thức trải rộng từ tranh chấp lãnh thổ, thuế quan, công nghệ cho tới niềm tin của người dân vào nền dân chủ. Theo bà, trong một thế giới phân mảnh, châu Âu không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên độc lập hơn trong các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, năng lượng, kinh tế, thương mại, nguyên liệu chiến lược và công nghệ số.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định một châu Âu độc lập sẽ củng cố, chứ không làm suy yếu, quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Bà nhấn mạnh EU đã gia tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, với mức năm 2025 tăng gần 80% so với trước khi xung đột Ukraine bùng phát. Theo đó, EU đang huy động tới 800 tỷ euro cho các chương trình tăng cường năng lực, bao gồm phòng không – phòng thủ tên lửa, máy bay không người lái và cơ động quân sự.

Bà von der Leyen kêu gọi phát huy đầy đủ điều khoản phòng thủ tương hỗ trong Điều 42.7 của Hiệp ước EU, coi đây là cam kết tập thể “một người vì mọi người, mọi người vì một người”. Theo bà, EU cần ra quyết định nhanh hơn, linh hoạt hơn, kể cả áp dụng cơ chế biểu quyết đa số đủ điều kiện thay vì đồng thuận tuyệt đối trong một số trường hợp.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng, EU đã gia tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng, với mức năm 2025 tăng gần 80% so với trước khi xung đột Ukraine bùng phát. Ảnh: Carnegie Europe.

Ngoài ra, bà đề xuất xây dựng một chiến lược an ninh châu Âu mới, trong đó mọi chính sách – từ thương mại, tài chính, dữ liệu, hạ tầng trọng yếu đến công nghệ – đều phải có yếu tố an ninh. EU cần chủ động và quyết đoán hơn trong bảo vệ lợi ích chiến lược.

Kết thúc bài phát biểu, bà nhấn mạnh hòa bình và tự do là hai giá trị gắn bó không thể tách rời, đồng thời khẳng định mục tiêu lâu dài của EU là bảo vệ các giá trị này thông qua một châu Âu độc lập và vững mạnh hơn.

Ngọc Liên

Nguồn: Forbes Breaking News.