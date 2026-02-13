Xây Tết ấm, kiến tạo tương lai cho người yếu thế

Với thông điệp “Không để hộ nghèo nào không có tết”, một cao trào chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách đã được tỉnh và các ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện mạnh mẽ, huy động đa dạng nguồn lực và lực lượng xã hội tham gia.

Nổi bật nhất trong các hoạt động chăm lo tết là những chuyến đi về cơ sở, đến với người lao động, thăm, tặng quà, động viên gia đình chính sách của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trong những chuyến công tác liên tục, bên cạnh chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, các đồng chí lãnh đạo đã dành thời gian thỏa đáng để lắng nghe tâm tư của Nhân dân, đề xuất, kiến nghị từ các địa phương, doanh nghiệp.

Dự lễ khởi công Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch và thăm, tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động ở tỉnh Thanh Hóa mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, kết hợp trợ giúp thường xuyên và đột xuất, phát huy truyền thống nhân đạo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, hướng tới xã hội phát triển bền vững, đặc biệt là mỗi khi tết đến, xuân về và đối với người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng biểu dương tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tốt kế hoạch chăm lo tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách, hộ khó khăn, công nhân, người lao động; hoàn thành tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho người có công, thân nhân người có công với tổng số 178.818 lượt người, tổng kinh phí 116,7 tỷ đồng. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo đã tiếp nhận, vận động ủng hộ 43.149 suất quà, trị giá 27,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 106 nhà Đại đoàn kết trị giá 2,42 tỷ đồng...

Để không ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo theo hướng toàn dân, toàn diện; huy động sự tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế; xây dựng lưới an sinh xã hội bền vững, bao trùm, để mọi người đều được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung điều chỉnh các chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Xây dựng thị trường lao động - việc làm ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập; làm tốt công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, đồng bộ về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, môi trường...

Tinh thần chỉ đạo và sự động viên đến rất đúng lúc - khi một mùa xuân mới của một nhiệm kỳ mới đang về với đất trời, lòng người xứ Thanh, tiếp thêm sức mạnh, động lực để những người yếu thế có niềm tin, vượt lên nghịch cảnh, biến ước mơ thành hiện thực.

Lam Vũ