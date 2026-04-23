Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Iran trong 36 - 72 giờ

Tổng thống Donald Trump cho biết một vòng đàm phán hòa bình mới giữa Mỹ và Iran “có thể” diễn ra trong vòng 36–72 giờ tới thậm chí sớm nhất vào ngày 24/4, trong bối cảnh Washington vừa gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Đây là nội dung tin nhắn được Tổng thống Trump gửi tới báo The New York Post, diễn ra sau quyết định của ông về việc gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần - một động thái mà nhà lãnh đạo Mỹ cho biết được ban lãnh đạo Pakistan đề nghị nhằm tạo thời gian cho chính phủ Iran đang “rạn nứt nghiêm trọng” đưa ra một đề xuất thống nhất. Khi được báo The New York Post hỏi về bước đột phá được cho là đã đạt được, Tổng thống Trump trả lời qua tin nhắn rằng: “Có thể!”

Trước đó, ngay trước thời điểm hết hạn ngừng bắn ngày 22/4 (giờ Washington), ông Trump tuyên bố sẽ gia hạn thỏa thuận theo đề nghị của Pakistan, nhằm tạo thêm thời gian để Iran đưa ra một đề xuất “thống nhất”. Ông cũng cho rằng bộ máy lãnh đạo tại Tehran đang tồn tại nhiều chia rẽ. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran cho biết nước này không công nhận thỏa thuận ngừng bắn do phía Mỹ công bố, đồng thời khẳng định sẽ hành động dựa trên lợi ích quốc gia. Diễn biến này làm gia tăng bất định đối với triển vọng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Một số đánh giá ban đầu cho rằng việc gia hạn ngừng bắn có thể mang tính vô thời hạn, song theo Axios dẫn lời các quan chức Mỹ, Washington thực tế chỉ dành cho Iran khoảng 3–5 ngày để đưa ra đề xuất rõ ràng, và thời gian này “không phải là vô hạn”.

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 22/4 khẳng định Iran hoan nghênh đối thoại với Mỹ, song cho rằng các biện pháp phong tỏa và gây sức ép từ Washington đang là trở ngại lớn nhất đối với tiến trình đàm phán giữa hai nước. Ông Pezeshkian cáo buộc Mỹ “vi phạm các cam kết”, đồng thời áp dụng các biện pháp như phong tỏa cảng biển và gia tăng áp lực kinh tế, khiến môi trường đối thoại thiếu đi sự tin cậy cần thiết. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh sự “mâu thuẫn giữa lời nói và hành động” của Mỹ đang làm suy giảm triển vọng đạt được một thỏa thuận thực chất.

Iran tiếp tục khẳng định ủng hộ giải pháp ngoại giao, nhưng cho rằng đàm phán chỉ có thể tiến triển khi các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ. Đại diện của Tehran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cũng nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không có các hành động gây sức ép đơn phương.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, The New York Post, Anadolu