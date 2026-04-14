Ngoại trưởng Mỹ chủ trì đàm phán Israel - Liban, Hezbollah phản đối gay gắt

Truyền thông Mỹ đưa tin, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio, sẽ chủ trì cuộc đàm phán giữa Israel và Liban tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ trong ngày hôm nay 14/4 (giờ địa phương). Đây được xem là bước khởi động cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tel Aviv và Beirut - một trong những nỗ lực ngoại giao cấp cao hiếm hoi trong nhiều thập kỷ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Bernama.

Theo lịch trình chính thức, Ngoại trưởng Rubio sẽ chủ trì cuộc gặp giữa Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Liban Nada Hamadeh Moawad. Cuộc gặp còn có sự tham dự của Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa cùng Tham tán Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Needham.

Truyền thông Mỹ đưa tin, cả Israel và Liban đã đưa ra những kỳ vọng khác nhau trước thềm cuộc đàm phán. Theo đó, Israel nhấn mạnh việc giải giáp Hezbollah và hướng tới một thỏa thuận hòa bình, trong khi Liban bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán trực tiếp và một lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 13/4, ông Qassem đã kêu gọi chính phủ Liban hủy bỏ cuộc gặp, đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức đàm phán trực tiếp với đối thủ.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem. Ảnh: Reuters.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại miền nam Liban tiếp tục leo thang, sau khi quân đội Nhà nước Do thái mở rộng chiến dịch không kích và tấn công trên bộ. Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 13/4 cho biết đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào khoảng 150 mục tiêu của Hezbollah tại miền Nam Liban trong vòng 24 giờ, bao gồm bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái và các cơ sở tác chiến.

Theo cơ quan y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến ít nhất 2.089 người thiệt mạng, 6.762 người bị thương và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: AA/Tân hoa xã