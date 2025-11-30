Moldova tạm đóng cửa không phận sau vụ thiết bị bay không người lái xâm phạm

Bộ Quốc phòng Moldova cho biết đã tạm đóng cửa không phận khoảng một giờ trong ngày 29/11, sau khi 2 thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập lãnh thổ. Vụ việc báo động những nguy cơ về an ninh tiếp tục leo thang ở khu vực sườn phía Đông của NATO.

Moldova tạm đóng cửa không phận sau vụ thiết bị bay không người lái xâm phạm. Ảnh: Le Monde

Bộ Quốc phòng Moldova nêu rõ đã đóng cửa không phận từ 22h43 đến 23h53 theo giờ địa phương ngày 29/11, như một biện pháp khẩn cấp khi 2 thiết bị bay không người lái xâm nhập trái phép không phận nước này, gây nguy cơ đối với an toàn hàng không. Bộ Quốc phòng Moldova cho biết các thiết bị bay không người lái loại Gerbera không bị radar Moldova phát hiện, song việc xâm nhập được phía Ukraine xác nhận.

Bộ trên coi đây là hành vi gây bất ổn và đe dọa an ninh hàng không, đồng thời tuyên bố “Moldova kiên quyết lên án các hành động trái phép, gây rủi ro cho an toàn bay dân sự và tính mạng con người.”

Do lệnh đóng cửa tạm thời, 2 chuyến bay từ Paris (Pháp) và Barcelona (Tây Ban Nha) đi thủ đô Chisinau phải chuyển hướng sang Romania, trong khi một chuyến bay chuẩn bị cất cánh tại sân bay Chisinau tạm hoãn. Bộ Nội vụ cho biết không phát hiện mảnh vỡ hay vật thể gây nguy hiểm và cả 2 thiết bị bay không người lái đã rời không phận Moldova.

Thời gian gần đây Moldova và một số nước châu Âu nhiều lần ghi nhận các vụ vi phạm không phận. Chỉ vài ngày trước đó, nước này cũng ghi nhận 1 thiết bị bay không người lái rơi xuống lãnh thổ.

Trước đó, Đan Mạch thông báo sẽ tạm thời cấm tất cả hoạt động của các thiết bị bay không người lái dân sự trên toàn quốc để đảm bảo an ninh, trong bối cảnh Copenhagen chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), quy tụ các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các chính phủ.

Chính phủ Đan Mạch coi đây là một phần của “cuộc tấn công hỗn hợp”, đồng thời ám chỉ Nga có thể đứng sau, dù chưa đưa ra kết luận chính thức. Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh Nga là quốc gia “gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu”, trong khi Điện Kremlin phủ nhận liên quan.

Lê Hà

Nguồn: Le Monde