Mật vụ Mỹ bỏ lỡ hơn 100 cảnh báo vụ ám sát hụt ông Trump năm 2024

Báo cáo thanh tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố mới đây cho biết, Cơ quan Mật vụ nước này đã bỏ lỡ 102 cảnh báo từ lực lượng cảnh sát địa phương về vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử năm 2024.

Ông Donald Trump được các nhân viên Mật vụ Mỹ đưa rời sân khấu sau vụ ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania (Mỹ), ngày 13/7/2024. Ảnh: Reuters.

Cơ quan thanh tra chính phủ Mỹ ngày 2/7 đã công bố một báo cáo chấn động và chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác phối hợp thông tin của Cơ quan Mật vụ Mỹ dẫn đến việc bỏ lỡ hơn 100 cảnh báo liên quan đến nghi phạm trước vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump tại Butler, bang Pennsylvania vào năm 2024.

Theo báo cáo, nguyên nhân là Sở Mật vụ không thiết lập phòng điều phối thông tin chung với lực lượng cảnh sát địa phương - đơn vị liên tục phát đi các cảnh báo khi truy tìm một đối tượng khả nghi, sau này được xác định là Thomas Crooks. Thay vào đó, đơn vị này chỉ nhận được 5 cuộc điện thoại và 3 tin nhắn văn bản về đối tượng nghi vấn, sau này được xác định là Thomas Crooks.

Sự đứt gãy trong hệ thống thông tin liên lạc khiến đội bảo vệ tiếp cận trực tiếp của ông Donald Trump không nhận được bất kỳ cảnh báo răn đe nào trước khi đối tượng nổ súng từ mái nhà lân cận.

Bên cạnh lỗ hổng về liên lạc, Báo cáo cũng tiết lộ Thomas Crooks đã điều khiển một máy bay không người lái (drone) bay quanh khu vực vài giờ trước khi thực hiện vụ nổ súng. Chuyến bay này không bị phát hiện do hệ thống chống UAV của Sở Mật vụ không hoạt động vào thời điểm đó. Đáng chú ý, hệ thống chống UAV chỉ do một nhân viên chưa được đào tạo đầy đủ vận hành và người này cũng không kiểm tra thiết bị trước khi sự kiện bắt đầu.

Lực lượng an ninh Mỹ đã tiêu diệt thủ phạm vụ tấn công ngay sau đó. Ảnh: New York Post.

Trước những khuyến nghị mang tính bước ngoặt của cơ quan thanh tra về việc thắt chặt chia sẻ thông tin và xử lý các điểm mù tầm nhìn, đại diện Cơ quan Mật vụ Mỹ ra tuyên bố đồng thuận với các nội dung kết luận.

Đây là báo cáo mới nhất trong hàng loạt cuộc điều tra do các cơ quan giám sát của Chính phủ Mỹ và các ủy ban của Quốc hội thực hiện, qua đó chỉ ra nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác bảo vệ an ninh của Sở Mật vụ tại cuộc vận động tranh cử dẫn đến vụ ám sát hụt ông Donald Trump.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Arabnews.