Ông Trump công bố lộ trình 15 điểm giải giáp Hamas, Israel chưa cam kết tham gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch giải giáp Hamas theo từng giai đoạn nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel hiện vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa cam kết thực hiện kế hoạch, trong khi Hamas tuyên bố đã chấp thuận lộ trình do Mỹ đề xuất.

Các chiến binh Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine đứng trên đường phố trong dịp Eid al-Fitr ở thành phố Gaza, ngày 20 tháng 3 năm 2026. Ảnh: REUTERS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 thông báo kế hoạch giải giáp Hamas theo từng giai đoạn, coi đây là bước đi mới nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Theo ông Trump, toàn bộ kế hoạch sẽ được thực hiện theo “các giai đoạn được xây dựng chặt chẽ”.

Ngay sau đó, Hội đồng Hòa bình - cơ quan được thành lập năm ngoái để thúc đẩy tiến trình hòa bình và tái thiết Gaza đã công bố lộ trình triển khai gồm 15 điểm.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Hội đồng Hòa bình cho biết Israel hiện vẫn tỏ ra thận trọng đối với đề xuất này và chưa đưa ra cam kết tham gia. Đây được xem là trở ngại lớn đối với việc triển khai lộ trình hòa bình mới.

Theo lộ trình được công bố, trong giai đoạn đầu, Israel sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự theo Nghị định thư Sharm Sheikh, song chưa phải rút quân ngay. Về phía Hamas, lực lượng này sẽ chuyển giao toàn bộ quyền điều hành dân sự và an ninh tại Gaza cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG) - cơ quan chuyển tiếp hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình.

Sang giai đoạn hai, Hamas và các nhóm vũ trang khác sẽ phải giải giáp hoàn toàn, bàn giao toàn bộ vũ khí cùng quyền kiểm soát hệ thống đường hầm cho NCAG. Đổi lại, Israel sẽ bắt đầu rút quân theo từng giai đoạn và hoàn tất quá trình này ở giai đoạn tiếp theo. Thời gian biểu cụ thể sẽ được thống nhất sau khi các bên chính thức chấp thuận lộ trình.

Người dân Palestine thu gom đồ đạc từ đống đổ nát của một tòa nhà và lều trại bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel ở thành phố Gaza, thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch, NCAG sẽ tiếp quản quyền quản trị và bảo đảm an ninh tại Gaza theo nguyên tắc “Một chính quyền, một hệ thống pháp luật, một lực lượng vũ trang”. Cơ quan này sẽ hoạt động độc lập và dự kiến hoàn tất quá trình chuyển tiếp trong vòng ba năm.

Về phía Hamas, quan chức cấp cao Basem Naim cho biết lực lượng này đã đồng ý với lộ trình và kêu gọi các bên trung gian thúc đẩy Israel cũng chấp thuận kế hoạch. Ông cho rằng “quyết định hiện nằm trong tay Israel”.

Theo Hội đồng Hòa bình, lộ trình 15 điểm là bước tiếp theo trong kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm mà Tổng thống Trump đưa ra trước đó nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Tuy nhiên, việc giải giáp Hamas vẫn được xem là trở ngại lớn nhất của tiến trình hòa bình, trong bối cảnh hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn. Theo cơ quan y tế tại Gaza, hơn 1.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Bích Hồng

Nguồn: The Hill