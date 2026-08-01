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Chính quyền Mỹ đánh giá lại “dấu chân quân sự” ở Vùng Vịnh

Nhật Lệ
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Chính quyền Mỹ đang tiến hành đợt đánh giá toàn diện về quy mô và tính hiệu quả của sự hiện diện quân sự tại khu vực Vùng Vịnh. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) liên tiếp từ Iran đang đe dọa trực tiếp lực lượng đồn trú lẫn hạ tầng chiến lược của các đồng minh thân cận như Kuwait.

Chính quyền Mỹ đánh giá lại "dấu chân quân sự" ở Vùng Vịnh

Chính quyền Mỹ đang tiến hành đợt đánh giá toàn diện về quy mô và tính hiệu quả của sự hiện diện quân sự tại khu vực Vùng Vịnh. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) liên tiếp từ Iran đang đe dọa trực tiếp lực lượng đồn trú lẫn hạ tầng chiến lược của các đồng minh thân cận như Kuwait.

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Chính quyền Mỹ đánh giá lại dấu chân quân sự ở Vùng Vịnh

Quốc kỳ Mỹ chuẩn bị được kéo lên tại Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait, tháng 6 năm 2026. Ảnh: The Wall Street Journal.

Theo Wall Street Journal, Kuwait từ lâu là một trong những trung tâm hậu cần quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông, với hàng nghìn binh sĩ cùng nhiều khí tài hạng nặng được triển khai. Sự hiện diện này được xem là nền tảng bảo đảm an ninh cho Kuwait trước các mối đe dọa trong khu vực.

Tuy nhiên, trong cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ và Iran, Tehran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kuwait, bao gồm nhà máy điện, cơ sở khử mặn, sân bay, cảng biển và hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz. Phần lớn các đòn tấn công đã bị hệ thống phòng không của Mỹ đánh chặn, song một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait cũng trở thành mục tiêu, trong đó có vụ tấn công hồi tháng 3 khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Theo báo cáo, các vụ tấn công đã làm lung lay cảm giác an toàn mà sự hiện diện quân sự của Mỹ mang lại cho Kuwait, đồng thời thúc đẩy Washington đánh giá lại quy mô và cách thức triển khai lực lượng tại quốc gia này.

Trước rủi ro tổn thất ngày càng tăng, Mỹ đã có những động thái thay đổi mang tính chiến lược. Wall Street Journal cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét thu hẹp quy mô hiện diện và rút bớt một lượng binh sĩ tại Kuwait nhằm hạn chế tối đa thương vong.

Chính quyền Mỹ đánh giá lại dấu chân quân sự ở Vùng Vịnh

Iran tuyên bố đã tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait bằng máy bay không người lái hôm 8 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Anadolu.

Theo các chuyên gia, mục tiêu không phải là rút khỏi khu vực mà là thích ứng với một môi trường tác chiến ngày càng chịu ảnh hưởng của tên lửa tầm xa và máy bay không người lái.

Cũng theo các chuyên gia được Wall Street Journal trích dẫn, thực tế này là một “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với Kuwait. Việc che chở từ phía Mỹ giờ đây vừa là yếu tố bắt buộc để tự vệ, nhưng đồng thời cũng biến Kuwait thành mục tiêu trong cuộc chiến giữa Washington và Tehran

Để đối phó với tình hình, Kuwait đã phải chủ động đa dạng hóa đối tác an ninh bằng cách ký kết thêm các thỏa thuận phòng thủ mới với Pakistan và yêu cầu Mỹ chuyển giao thêm vũ khí đánh chặn tầm cao.

Nhật Lệ

Nguồn: The Wall Street Journal.

Từ khóa:

#Kuwait #Máy bay không người lái #Chính quyền mỹ #Đánh giá #Vùng vịnh #UAV #Chiến lược #Hệ thống phòng không #Quyết định #Đồng minh

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