Ấn Độ phản ứng trước dự luật của Mỹ nhằm vào các nước mua dầu Nga

Chính phủ Ấn Độ cho biết đang theo dõi chặt chẽ dự luật của Mỹ đề xuất áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, sau khi văn bản này được Thượng viện Mỹ thông qua.

Ấn Độ cho biết đang “theo dõi sát” dự luật của Mỹ đề xuất áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Ảnh: American Bazaar.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 31/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết New Delhi đang theo dõi sát diễn biến của dự luật tại Quốc hội Mỹ, đồng thời duy trì trao đổi với các cơ quan chức năng và các bên liên quan của Mỹ.

Ông Jaiswal khẳng định chính sách nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ luôn được xây dựng trên cơ sở bảo đảm an ninh năng lượng và lợi ích quốc gia. Theo ông, với nhu cầu của hơn 1,4 tỷ dân, Ấn Độ tiếp tục theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, trong đó có nguồn nhập khẩu từ Mỹ.

Tuyên bố của phía Ấn Độ được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran năm 2026 với tỷ lệ 86 phiếu thuận và 12 phiếu chống. Dự luật hiện được chuyển lên Hạ viện để xem xét.

Nếu được Hạ viện thông qua và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành, đạo luật sẽ trao quyền cho Tổng thống áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp và trừng phạt thứ cấp đối với Nga cũng như các tổ chức, cá nhân bị cho là hỗ trợ nền kinh tế Nga.

Đáng chú ý, dự luật đề xuất áp thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với hàng hóa từ các quốc gia mua khối lượng lớn dầu và khí đốt của Nga hoặc hỗ trợ Moscow né tránh các lệnh trừng phạt. Theo Điều 113 của dự luật, nhóm có thể chịu tác động gồm 5 nước nhập khẩu năng lượng Nga lớn nhất hiện nay là Ấn Độ, Trung Quốc, Slovakia, Hungary và Azerbaijan. Văn bản cũng hướng tới các quốc gia bị cho là hỗ trợ “đội tàu bóng tối” của Nga vận chuyển dầu mỏ chịu lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, dự luật yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ định kỳ 180 ngày rà soát các quốc gia nhập khẩu nhiều dầu và khí đốt của Nga, làm cơ sở để Washington điều chỉnh các biện pháp thuế quan phù hợp với diễn biến thương mại năng lượng toàn cầu.

Dự luật được xem là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, đồng thời hạn chế các nước tiếp tục duy trì hoạt động nhập khẩu năng lượng quy mô lớn từ Moscow.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews