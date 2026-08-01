Ông Trump cảnh báo nguy cơ Mỹ rơi vào khủng hoảng nhập cư như Tây Ban Nha

Trong bối cảnh xảy ra vụ hàng chục nghìn người vượt biên trái phép từ Maroc vào thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha bằng đường bộ và đường biển, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng sự kiện này để nhấn mạnh lập trường cứng rắn về nhập cư và kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Hàng chục nghìn người di cư tìm đường đến châu Âu đổ vào thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, khiến hoạt động quản lý tại khu vực này gần như tê liệt. Ảnh: AP.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David (bang Maryland) ngày 31/7, ông Trump cho biết đã theo dõi diễn biến tại Tây Ban Nha và mô tả đây là một “thảm họa”. Ông nói cảnh tượng này giống như “hàng trăm nghìn người đang xâm nhập một quốc gia”, đồng thời cảnh báo rằng nước Mỹ cũng có thể đối mặt tình trạng tương tự nếu đảng Cộng hòa không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump so sánh tình hình tại Tây Ban Nha với làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, cho rằng nếu đảng Dân chủ trở lại nắm quyền, nước Mỹ sẽ chứng kiến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Ông cũng kêu gọi cử tri “hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa và tự hào về nước Mỹ”.

Giới quan sát nhận định đây là nỗ lực của ông Trump nhằm đưa vấn đề nhập cư trở thành chủ đề trọng tâm trong chiến dịch vận động trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông đã theo đuổi chính sách siết chặt kiểm soát biên giới và hạn chế nhập cư.

Tổng thống Donald Trump đưa vấn đề người di cư ở Tây Ban Nha vào chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: White House.

Theo truyền thông, từ ngày 30-31/7, khoảng 60.000 người từ Maroc đã vượt biên trái phép vào Ceuta chỉ trong vòng một ngày, khiến 57 người thiệt mạng trong vụ hỗn loạn tại khu vực biên giới. Trước diễn biến này, Italy đã tạm thời đình chỉ việc áp dụng Hiệp định Schengen với Tây Ban Nha.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng vụ việc là hệ quả trực tiếp của các chính sách thúc đẩy nhập cư bất hợp pháp của Chính phủ Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định Washington sát cánh cùng người dân Tây Ban Nha và các nước châu Âu trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Bộ này cũng cho biết Mỹ đang xem xét các biện pháp nhằm bảo vệ công dân Mỹ trước những nguy cơ phát sinh từ tình hình trên và sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh châu Âu nếu cần thiết.

Chính quyền Tổng thống Trump lâu nay nhiều lần chỉ trích chính sách tiếp nhận người di cư của một số nước châu Âu, cho rằng cách tiếp cận này làm gia tăng rủi ro đối với an ninh và chủ quyền quốc gia.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun