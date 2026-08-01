Nga, Triều Tiên chỉ trích các động thái quân sự mới của Mỹ và NATO

Nga và Triều Tiên trong những ngày gần đây liên tiếp lên tiếng chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh tăng cường năng lực quân sự tại châu Âu cũng như khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS.

Bình Nhưỡng cảnh báo NATO đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh tại Châu Âu, trong khi Điện Kremlin cũng phát đi cảnh báo: Động thái hợp tác hạt nhân nới rộng giữa Đức và Pháp chính là “đốm lửa” đẩy lục địa già tăng tốc trên con đường bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/7 tuyên bố các nước châu Âu đang đẩy mạnh quân sự hóa và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Moscow, đồng thời khẳng định Nga sẽ điều chỉnh các kế hoạch chính trị - quân sự để ứng phó.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng châu Âu không còn che giấu việc chuẩn bị cho xung đột với Nga. Bình luận về các thông tin cho rằng Đức có kế hoạch tham gia cuộc tập trận liên quan đến lực lượng răn đe hạt nhân của Pháp vào mùa thu tới, ông Grushko nhận định đây là một minh chứng cho xu hướng quân sự hóa ngày càng gia tăng tại châu Âu.

Quan chức ngoại giao Nga cũng chỉ trích phản ứng của các nước châu Âu trước quá trình quân sự hóa của Đức, cho rằng phần lớn các quốc gia trong khu vực đã giữ thái độ im lặng.

Cũng trong phát biểu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định chính sách trung lập truyền thống của Thụy Sĩ đã thay đổi khi nước này ngày càng tăng cường hợp tác với NATO và Liên minh châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng và các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, Triều Tiên ngày 1 tháng 8 cáo buộc NATO chuẩn bị cho chiến tranh ở châu Âu bằng cách mở rộng hạ tầng cung cấp nhiên liệu quân sự trên khắp châu Âu, cho rằng động thái này cho thấy liên minh ngày càng mang tính đối đầu.

Quốc kỳ Triều Tiên tung bay trên cột cờ tại Phái đoàn thường trực của Triều Tiên ở Geneva, ngày 2 tháng 10 năm 2014. Ảnh: REUTERS.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng chỉ trích Chương trình Nâng cao năng lực chuỗi cung ứng nhiên liệu của NATO, dự án được cho là sẽ kết nối mạng lưới cung cấp nhiên liệu dài khoảng 10.000km ở Tây Âu với các quốc gia thành viên tại Đông Âu và Bắc Âu.

Tuy nhiên KCNA không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc rằng hệ thống này được xây dựng nhằm phục vụ các cuộc xung đột ngoài châu Âu.

Về phía NATO, liên minh này khẳng định việc tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ là phản ứng trước môi trường an ninh thay đổi sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Nhật Lệ

Nguồn: TASS, Reuters.