Dịch Ebola tại CHDC Congo trở thành đợt bùng phát lớn thứ hai trong lịch sử

Dịch bệnh Ebola chủ yếu bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã trở thành đợt bùng phát lớn thứ hai trong lịch sử, làm gia tăng lo ngại của cộng đồng quốc tế.

Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã trở thành đợt dịch lây lan nhanh nhất và lớn thứ hai từng được ghi nhận. Ảnh: CCFMT.

Bộ Y tế CHDC Congo, ngày 31/7, cho biết nước này ghi nhận 3.532 ca mắc Ebola được xác nhận và 1.556 ca tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây là đợt bùng phát Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận, chỉ sau đại dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, khi Guinea, Liberia và Sierra Leone ghi nhận 28.616 ca mắc và 11.310 ca tử vong.

Quyền Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), ông Carl Skau, cảnh báo đây là đợt bùng phát Ebola lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường quan tâm, hỗ trợ. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết số người tử vong trong đợt dịch lần này đã cao gấp 5 lần so với các đợt bùng phát Ebola trước đây chỉ sau chưa đầy 3 tháng kể từ khi dịch xuất hiện.

Biến thể virus đang lưu hành là Bundibugyo, một chủng Ebola hiếm gặp với tỷ lệ tử vong từ 30-50%. Giới chuyên môn cho rằng dơi ăn quả là vật chủ tự nhiên của virus, trong khi bệnh lây sang người qua tiếp xúc với máu, dịch tiết hoặc các chất dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị nào được cấp phép đối với biến thể này.

Tại khu vực miền Đông CHDC Congo, nơi hàng chục nhóm vũ trang hoạt động, các đội chống dịch gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận người dân. Việc cắt giảm viện trợ quốc tế cũng khiến nước này thiếu nghiêm trọng trang thiết bị y tế và nhân lực.

Tổ chức nhân đạo Caritas cho biết dịch bệnh đã lây lan rộng trong cộng đồng tại thành phố Bunia, vùng Đông Bắc CHDC Congo. Nhiều người dân vẫn tìm đến các thầy lang để điều trị triệu chứng, khiến các chuỗi lây nhiễm tiếp tục kéo dài. Trong khi đó, đội ngũ y tế đang phải đối mặt với tình trạng kiệt sức và áp lực tâm lý nghiêm trọng.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế khử trùng một bệnh viện ở Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo, hồi tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Phần lớn khu vực bùng phát dịch hiện nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm cực đoan Hồi giáo hoặc lực lượng nổi dậy chống chính phủ, khiến việc tiếp cận hiện trường và truy vết người tiếp xúc gần gần như không thể thực hiện. WHO ước tính số ca mắc thực tế có thể cao gấp 4 lần so với số liệu chính thức.

Trong khi đó, nước láng giềng Uganda ngày 28/7 tuyên bố đã khống chế thành công đợt bùng phát Ebola trong nước. Bộ Y tế Uganda cho biết nước này ghi nhận 20 ca mắc và 2 ca tử vong, đồng thời xác nhận không còn ca lây nhiễm mới và chính thức tuyên bố hết dịch Ebola.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun