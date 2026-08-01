Mỹ triệu tập họp nội các về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng Camp David (bang Maryland), trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp nội các tại khu nghỉ dưỡng Camp David (bang Maryland), ngày 31/7 Ảnh: Reuters.

Theo Nhà Trắng, đây là cuộc họp nội các thứ 13 trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump và là lần thứ ba ông tới Camp David kể từ khi nhậm chức. Nội dung cuộc họp được cho là tập trung vào các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và những tác động của cuộc xung đột đối với kinh tế Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 31/7, Tổng thống Trump cho biết ông ngày càng hoài nghi về thiện chí của Iran, đồng thời cáo buộc Tehran nhiều lần không thực hiện các cam kết trong quá trình đàm phán. Dù vậy, ông khẳng định các cuộc tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì với sự tham gia của Đặc phái viên Steve Witkoff, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và một số quan chức cấp cao khác.

Ông Trump cũng cho biết không loại trừ khả năng Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu cần thiết. Theo báo Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump đã phê duyệt kế hoạch tiến hành các đợt tấn công quân sự mới và cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với các biện pháp mạnh nếu không quay trở lại bàn đàm phán.

Iran có thể nhằm vào các cơ sở năng lượng của Mỹ trong khu vực để đáp trả nếu bị tấn công. Ảnh: WSJ.

Về phía Iran, một quan chức an ninh cấp cao nói với hãng thông tấn Tasnim rằng, Tehran đã chuẩn bị các phương án đáp trả toàn diện nếu bị tấn công. Theo quan chức này, Iran có thể nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Israel cũng như các cơ sở năng lượng của Mỹ trong khu vực. Quan chức trên khẳng định lực lượng vũ trang Iran có đủ năng lực và quyết tâm triển khai các kế hoạch này nếu cần thiết.

Những tuyên bố cứng rắn từ cả Washington và Tehran được đưa ra trong bối cảnh xung đột kéo dài nhiều tháng đã làm gia tăng sức ép đối với thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao.

Theo kết quả thăm dò Reuters/Ipsos công bố trong tuần này, chỉ khoảng một phần ba người Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran - mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Diễn biến này được cho là đang tạo thêm áp lực đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, WION.