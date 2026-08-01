TTK LHQ kêu gọi chấm dứt giao tranh, khôi phục tự do hàng hải ở Trung Đông

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mới đây đã kêu gọi chấm dứt mọi cuộc giao tranh tại Trung Đông, đồng thời hối thúc các bên khôi phục hoàn toàn quyền và tự do hàng hải quốc tế tại các tuyến vận tải chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz và Bab al-Mandab.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Euronews.

Phát biểu với báo giới ngày 31/7, ông Guterres nhấn mạnh: “Giao tranh phải chấm dứt trên tất cả các mặt trận trong khu vực. Quyền và tự do hàng hải quốc tế trong và xung quanh eo biển Hormuz và Bab al-Mandab phải được khôi phục hoàn toàn. Và ngoại giao phải được ưu tiên”.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, sau sáu tháng leo thang quân sự tại vùng Vịnh, cuộc xung đột không còn chỉ giới hạn trong khu vực mà đang gây ra những tác động ngày càng lớn đối với kinh tế và an ninh thế giới. Hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz suy giảm nghiêm trọng, làm thị trường năng lượng biến động, giá lương thực và phân bón tăng cao, đồng thời gây sức ép lên chuỗi cung ứng.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo những gián đoạn này đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực và kinh tế. Dẫn cảnh báo của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), ông nêu rõ khoảng 45 triệu người có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi giá cả leo thang và tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể đẩy thêm hàng triệu người vào cảnh nghèo đói.

Đề cập tình hình Dải Gaza, ông Guterres hoan nghênh thông báo của Mỹ về lộ trình thực hiện thỏa thuận, theo đó Hamas từ bỏ vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza, đồng thời nhấn mạnh đây là một tín hiệu tích cực. Ông kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ những cam kết đã đạt được, không trì hoãn hay có các hành động làm phương hại đến tiến trình này.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 29/7/2026. Ảnh: Reuters.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và biển Arab. Đây là cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của nhiều quốc gia vùng Vịnh, với khoảng một phần năm lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường này. Trong khi đó, eo biển Bab al-Mandab kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động thương mại giữa châu Âu và châu Á. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại hai tuyến hàng hải này đều có thể gây tác động lớn đến thương mại quốc tế và thị trường năng lượng toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: AA, Tân Hoa Xã.