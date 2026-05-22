Liên hợp quốc thảo luận về lộ trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza

Ngày 21/5, Đặc phái viên phụ trách giám sát thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ tại Dải Gaza đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy phong trào Hamas giải giáp vũ khí, đồng thời cảnh báo các hành vi bạo lực kéo dài có nguy cơ làm đổ vỡ tiến trình hòa bình tại vùng lãnh thổ Palestine này.

Tin liên quan: Hamas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn trước khi thảo luận về giải giáp vũ khí

Liên hợp quốc thảo luận về lộ trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Ảnh: Al Jazeera.

Ông Nickolay Mladenov, Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cơ chế quốc tế được thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhận định trở ngại lớn nhất đối với việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 năm ngoái là việc Hamas từ chối chấp nhận tiến trình phi quân sự hóa có giám sát và bàn giao quyền kiểm soát hành chính.

Đại diện Ủy ban Hòa bình nhấn mạnh, việc giải giáp vũ khí của các lực lượng vũ trang Palestine sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn và một thời lịch trình cụ thể. Toàn bộ số vũ khí này sẽ không chuyển giao cho Israel mà được bàn giao cho cơ quan quản lý chuyển tiếp tại Dải Gaza. Bên cạnh đó, ông Mladenov cũng lưu ý phía Israel cần nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của mình, đặc biệt là việc dỡ bỏ hạn chế đối với dòng hàng viện trợ nhân đạo.

Phản ứng trước báo cáo trên, đại diện phong trào Hamas ra tuyên bố chỉ trích nội dung văn bản này đã không phản ánh đúng việc Israel không tuân thủ các điều khoản ngừng bắn, đồng thời tìm cách liên hệ tiến trình phi quân sự hóa với việc quân đội Israel phải rút khỏi các khu vực đã kiểm soát, hiện chiếm khoảng 60% diện tích Dải Gaza.

Trong khi đó, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour không đề cập trực tiếp đến điều khoản giải giáp vũ khí của Hamas nhưng nhấn mạnh mọi bên liên quan cần tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết luật pháp quốc tế nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Toàn bộ số vũ khí này sẽ không chuyển giao cho Israel mà được bàn giao cho cơ quan quản lý chuyển tiếp tại Dải Gaza. Ảnh: Bloomberg News.

Về phía Israel, Phó Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Jonathan Miller bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của các nỗ lực ngoại giao chừng nào các tổ chức vũ trang chưa bị vô hiệu hóa, đồng thời cáo buộc Hamas đang lợi dụng tiến trình đàm phán để củng cố quyền kiểm soát và tái tích trữ khí tài. Ngay sau phiên họp, lãnh đạo một số tổ chức nhân đạo quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi các bên khẩn trương hành động trên thực địa nhằm khai thông các tuyến tiếp tế cứu trợ cho hơn 2 triệu người dân Palestine đang đối mặt với điều kiện sống khó khăn tại Dải Gaza.

Thanh Giang

Nguồn: AP.