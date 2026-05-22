Hải quân Mỹ đẩy mạnh chương trình phát triển vũ khí laser thế hệ mới

Hải quân Mỹ đang tích cực triển khai chiến lược tích hợp vũ khí năng lượng định hướng (DEW) lên các tàu chiến nhằm tối ưu hóa năng lực tác chiến, dù lộ trình xây dựng một hạm đội sở hữu công nghệ laser toàn diện được dự báo sẽ cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện.

Hệ thống vũ khí laser LOCUST triển khai trên boong đáp tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ. Ảnh: Defensenews.

Trong báo cáo điều trần trước Ủy ban Vũ trang Hạ viện Mỹ, Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh Lực lượng Bộ tư lệnh Hạm đội Mỹ, khẳng định hệ thống vũ khí laser hiệu suất cao là thành phần then chốt trong tác chiến hải quân tương lai, đặc biệt là trong nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo và bảo vệ giai đoạn cuối.

Theo Đô đốc Caudle, mô hình hiện tại buộc các tàu khu trục lớp Arleigh Burke phải cân nhắc giữa việc trang bị tên lửa đánh chặn phòng thủ và tên lửa tấn công trong không gian hạn chế của Hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) là không thể duy trì lâu dài. Việc thay thế các tên lửa phòng thủ bằng vũ khí laser với chi phí vận hành thấp sẽ giải phóng toàn bộ các ống phóng VLS cho các vũ khí tấn công tầm xa.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là hệ thống năng lượng trên các tàu chiến hiện đại, bao gồm cả những tàu khu trục hiện đại nhất, chưa đáp ứng được yêu cầu về nguồn điện và công suất làm mát của các tổ hợp laser công suất lớn. Do đó, Hải quân Mỹ đang định hướng thiết kế cấu trúc năng lượng tích hợp này ngay từ đầu trên các dòng tàu chiến tương lai và thế hệ tàu tuần dương mới dự kiến mua sắm từ cuối thập kỷ này.

Để bắc cầu cho khoảng trống công nghệ trước khi các thế hệ tàu chiến mới được bàn giao, Hải quân Mỹ đang tập trung vào Chiến dịch Năng lực Container hóa (C3). Sáng kiến này cho phép mô-đun hóa các hệ thống vũ khí laser, thiết bị tác chiến điện tử và cảm biến thành các khối container độc lập để triển khai linh hoạt trên nhiều cấu trúc tàu hiện có mà không cần cải hoán lớn.

Các thử nghiệm thực tế đối với hệ thống laser LOCUST 30 kW trên tàu sân bay USS George H.W. Bush hay dự án phát triển Hệ thống Vũ khí Laser Liên quân (JLWS) công suất từ 150 kW đến 300 kW hợp tác với Lục quân Mỹ đang mở ra triển vọng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình mà không phụ thuộc vào tiến độ đóng tàu mới.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.